Η χρήση μασκών από τους πάνοπλους αστυνομικούς της ICE, που δεν υπάρχει τρόπος να αναγνωριστούν, προκαλεί ολοένα και εντονότερες αντιδράσεις στις αμερικανικές «δημοκρατικές» πόλεις, στις οποίες έχουν πολλαπλασιαστεί οι έφοδοι κι οι επιχειρήσεις στο πλαίσιο της εκστρατείας της κυβέρνησης Τραμπ για την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

Ωστόσο, μετά από αγωγές που κατατέθηκαν στην Καλιφόρνια κατά αυτής της πρακτικής, ομοσπονδιακή δικαστή έκρινε ότι οι πράκτορες της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης μπορούν να συνεχίσουν να φορούν μάσκες στις επιχειρήσεις που διεξάγουν στην πολιτεία.

Η Κριστίνα Σνάιντερ έκρινε ότι νόμος με την ονομασία "No Secret Police Act" - που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ προσεχώς - προβαίνει σε «παράνομη» διάκριση σε βάρος «των ομοσπονδιακών πρακτόρων» καθώς έχει εφαρμογή μόνο σε αυτούς αλλά εξαιρεί την τοπική και την πολιτειακή αστυνομία.

Η δικαστής έκρινε νόμιμες τις μάσκες που κρύβουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων των πρακτόρων, αλλά επεσήμανε ότι τα μέλη της ICE πρέπει να φέρουν διακριτικά που θα επιτρέπουν την αναγνώρισή τους και να επιδεικνύουν τον αριθμό μητρώου σώματος.

Η έδρα σημείωσε επίσης πως η απαγόρευση στους αστυνομικούς να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους θα μπορούσε να είναι συνταγματική, αν επεκτεινόταν στις τοπικές και πολιτειακές δυνάμεις επιβολής της τάξης.

Ο συνεισηγητής του κειμένου Σκοτ Γουίνερ, μέλος της Γερουσίας της Καλιφόρνιας, διαβεβαίωσε αντιδρώντας ότι θα προχωρήσει «αμέσως» σε τροποποίηση του κειμένου ώστε να έχει εφαρμογή και στους τοπικούς αστυνομικούς.

Πανηγυρίζει η κυβέρνηση - Σφοδρες αντιδράσεις από τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Νιούσομ

Η υπουργός Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ, Παμ Μπόντι, πανηγύρισε τη «νίκη» μετά τη διαδικασία αυτή, που κινήθηκε από δικηγόρους της υπηρεσίας της.

«Θα συνεχίσουμε να δίνουμε μάχες και να νικάμε ενώπιον της δικαιοσύνης για (να υπερασπιστούμε) το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ για τον νόμο και την τάξη--και θα υποστηρίζουμε πάντα τους σπουδαίους ομοσπονδιακούς πράκτορές μας που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του νόμου», ανέφερε η κ. Μπόντι μέσω X, πληκτρολογώντας τη λέξη «πάντα» με κεφαλαία γράμματα.

«Η Καλιφόρνια θα συνεχίσει θα υπερασπίζεται τα αστικά δικαιώματα και τη δημοκρατία», σχολίασε μέσω X ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας Γκάβιν Νιούσομ, από πιο προβεβλημένους στα μέσα ενημέρωσης αντιπάλους του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ.

