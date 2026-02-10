Λογαριασμός
Πένθος για Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του

Βαρύ πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού «έφυγε» από τη ζωή

Αταμάν

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν. Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Τουρκίας πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

