Πένθος για Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν. Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Τουρκίας πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.
«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.— TBF (@TBF) February 10, 2026
