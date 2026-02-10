Πένθος για Αταμάν: «Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα του

Δύσκολες ώρες για τον Εργκίν Αταμάν. Όπως έκανε γνωστό η Ομοσπονδία Μπάσκετ της Τουρκίας πέθανε η μητέρα του προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR.



«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκική Ομοσπονδία Μπάσκετ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της εκλιπούσας και προσεύχεται ο Θεός να της δώσει το έλεος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. February 10, 2026

