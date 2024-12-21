Πέντε αναπάντητα ερωτήματα από τη δίκη Πελικό

Η δίκη για το βιασμό της Ζιζέλ Πελικό από το σύζυγό της ολοκληρώθηκε. Ο 72χρονος Ντομινίκ κρίθηκε ένοχος για όλες τις κατηγορίες από τον δικαστή στην Αβινιόν. Ο ίδιος δικαζόταν μαζί άλλους 50 άνδρες οι οποίοι κρίθηκαν επίσης ένοχοι για τουλάχιστον μία κατηγορία, αν και οι ποινές φυλάκισής τους ήταν μικρότερες από αυτές που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

Παρά το γεγονός πως η δίκη ολοκληρώθηκε εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την υπόθεση και το τι θα συμβεί στη συνέχεια.

1. Τι θα κάνει τώρα η Ζιζέλ Πελικό;

Όταν ανέβηκε τα σκαλιά του δικαστηρίου της Αβινιόν για πρώτη φορά τον περασμένο Σεπτέμβριο, κανείς δεν ήξερε το όνομα της Ζιζέλ Πελικό. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 15 εβδομάδων, η φήμη της ως θύμα βιασμού που αρνιόταν να ντραπεί για αυτό που της είχε συμβεί μεγάλωσε ιλιγγιωδώς.

Όταν έφυγε από το δικαστήριο την Πέμπτη, πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί απέξω φώναζε το όνομά της και η φωτογραφία της ήταν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε όλο τον κόσμο.

Τώρα είναι ίσως μια από τις πιο γνωστές γυναίκες στη Γαλλία. Αυτό σημαίνει ότι αν και έχει σταματήσει να χρησιμοποιεί το επώνυμο του συζύγου της, θα της είναι αδύνατο να επιστρέψει στην ανωνυμία. Η Ζιζέλ δεν είναι το πρώτο άτομο που τα αφάνταστα βάσανα την έχουν μετατρέψει σε εικόνα. Με μεγάλο προσωπικό κόστος, έχει γίνει το σύμβολο ενός αγώνα που δεν επέλεξε ποτέ. Φαίνεται απίθανο, λοιπόν, να θέλει να γίνει μια ειλικρινής ακτιβίστρια κατά της έμφυλης βίας ή εξέχουσα φιγούρα μιας φεμινίστριας. Αντίθετα, μπορεί να επιστρέψει σε αυτό που είπε ότι της έδινε πάντα παρηγοριά: μουσική, μεγάλες βόλτες και σοκολάτα – καθώς και στα επτά εγγόνια της.

2. Τι πραγματικά συνέβη με την Caroline;

Μέρες αφότου ήρθαν στο φως τα εγκλήματα του Ντομινίκ, η κόρη του Caroline κλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και έδειξε φωτογραφίες μιας φαινομενικά αναίσθητης γυναίκας ντυμένης με άγνωστα εσώρουχα. Αργότερα, είπε ότι η ζωή της «σταμάτησε» όταν συνειδητοποίησε ότι έβλεπε φωτογραφίες της.

Ο πατέρας της αρνιόταν πάντα ότι την άγγιξε, αλλά η Caroline –της οποίας η αγωνία και η καταστροφή ήταν εμφανείς σε πολλές δικαστικές συνεδριάσεις– είπε ότι δεν θα τον πίστευε ποτέ και τον κατηγόρησε ότι την κοίταξε τάσεις για αιμομυξία.

Αλλά η έλλειψη αποδείξεων για την κακοποίησή της που η ίδια είναι πεπεισμένη ότι έγινε, την οδήγησε να πει ότι είναι «το ξεχασμένο θύμα» της δίκης. Αυτή η ιδέα έχει εισχωρήσει εμφανώς στη σχέση της με τη μητέρα της. Στα απομνημονεύματά της – που δημοσιεύθηκαν μετά τη σύλληψη του πατέρα της – κατηγόρησε τη Ζιζέλ ότι δεν έδειξε αρκετή υποστήριξη, επιλέγοντας σιωπηρά να συμπαραταχθεί με τον βιαστή πρώην σύζυγό της αντί της κόρης της.

Παρόλο που η Ζιζέλ και τα παιδιά της κάθονταν πάντα το ένα δίπλα στο άλλο στο δικαστήριο, υπήρξαν σημάδια πως δστις σχέσεις τους δεν λέιπουν οι εντάσεις.

Την Παρασκευή, ο αδερφός της Caroline Ντέιβιντ τόνισε – όπως έχει κάνει και στο παρελθόν - ότι η δίκη δεν αφορούσε μόνο τη Ζιζέλ αλλά ολόκληρη την «εκμηδενισμένη οικογένειά τους».

«Εμείς τα παιδιά νιώσαμε ξεχασμένοι», είπε. «Ειλικρινά, αισθάνομαι ότι ενώ οι δικηγόροι μας έκαναν αξιοσημείωτη δουλειά στην υπεράσπιση της μητέρας μας, εμάς μας έλαβαν λιγότερο υπόψη».

3. Πόσοι κατηγορούμενοι θα ασκήσουν έφεση;

Εκτός από τον Ντομινίκ, όλες οι ποινές φυλάκισης που επιβλήθηκαν στους κατηγορούμενους ήταν λιγότερες από αυτές που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

Αρκετοί δικηγόροι υπεράσπισης έμειναν εμφανώς ικανοποιημένοι, πράγμα που σημαίνει ότι είναι απίθανο να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να ασκήσουν έφεση κατά των ποινών τους. Ένας άντρας που ονομάζεται Jean-Pierre Maréchal καταδικάστηκε σε 12 χρόνια – πέντε λιγότερα από όσα είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς – και ο δικηγόρος του Patrick Gotard είπε στο BBC ότι «δεν υπήρχε περίπτωση» να ασκήσει έφεση.

Οι μήνες ή τα χρόνια που πέρασαν οι άνδρες κατά την προφυλάκισή τους θα συνυπολογιστούν στο σύνολο των ποινών τους, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένοι ενδέχεται να αφεθούν σύντομα ελεύθεροι εάν έχουν εκτίσει την ελάχιστη ποινή τους.

Ένας άνδρας που αντιμετώπιζε 17 χρόνια καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκιση και ο δικηγόρος του Roland Marmillot είπε στο BBC ότι επειδή είχε ήδη περάσει αρκετά χρόνια στη φυλακή ήταν πιθανό να αποφυλακιστεί σχετικά σύντομα.

Ωστόσο, το πρωί μετά το κλείσιμο της δίκης, δύο άνδρες που είχαν φυλακιστεί για οκτώ χρόνια ο καθένας είχαν ήδη ασκήσει έφεση. Αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλοι το ίδιο παράδειγμα μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

4. Για τι άλλο θα μπορούσε να κριθεί ένοχος ο Ντομινίκ;

Ο Ντομινίκ Πελικό παραδέχτηκε ότι επιτέθηκε και αποπειράθηκε να βιάσει μια 23χρονη κτηματομεσίτρια, γνωστή με το ψευδώνυμο Marion, στα προάστια του Παρισιού το 1999.

Την έβαλε ένα πανί εμποτισμένο με αιθέρα στο στόμα, αλλά κατάφερε να πολεμήσει τον δράστη και έτσι τράπηκε σε φυγή. Μόλις το 2021, μετά τη σύλληψή του για τα εγκλήματα που διέπραξε στη σύζυγό του Ζιζέλ, διασταυρώθηκε το DNA του Πελικό με μια κουκκίδα αίματος που βρέθηκε στο παπούτσι της Marion. Τότε παραδέχτηκε την ενοχή του.

Ωστόσο, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ευθύνη σε μια άλλη ψυχρή υπόθεση – τον ​​βιασμό και τη δολοφονία το 1991 μιας άλλης νεαρής κτηματομεσίτριας, της Σόφι Νάρμε, για την οποία δεν υπάρχει DNA. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι οι δύο υποθέσεις παρουσιάζουν πάρα πολλές ομοιότητες για να απλή σύμπτωση.

Άλλες ψυχρές περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν παρόμοια modi operandi εξετάζονται επίσης.

5. Θα είναι η δίκη σημείο καμπής;

«Θα υπάρξει ένα "πριν" και θα υπάρξει ένα "μετά" τη δίκη του Πελικό», είπε ένας Παριζιάνος στο BBC τις πρώτες ημέρες της δίκης.

Για πολλούς, αυτό το συναίσθημα έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες κατά τους οποίους η έντονη κάλυψη των μέσων ενημέρωσης της δίκης Πελικό προκάλεσε αμέτρητες συζητήσεις γύρω από τον βιασμό, τη συναίνεση και τη βία λόγω φύλου.

«Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε πολύ, πολύ πιο σκληρές ποινές», είπαν στο BBC ο Nicolas και ο Mehdi, δύο κάτοικοι του Mazan -του χωριού όπου ζούσαν οι Πελικό. Είπαν ότι «αηδίασαν» όταν έμαθαν ότι ένας από τους κατηγορούμενους ήταν ένας άντρας με τον οποίο είχαν παίξει ποδόσφαιρο μαζί.

«Με μεγαλύτερες ποινές, τουλάχιστον θα το σκεφτούν δύο φορές πριν κάνουν τέτοια πράγματα», είπαν, προσθέτοντας ότι ήταν «τρελά άδικο» ότι κάποιοι από τους άνδρες θα μπορούσαν να βγουν από τη φυλακή τους επόμενους μήνες.

Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος της ποινής φυλάκισης 20 ετών για επιβαρυντικό βιασμό δεν πτόησε τον Ντομινίκ Πελικό για να προβεί στις αποτρόπαιες πράξεις κατά της συζύγου του.

Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι τα σχολεία έχουν την ευθύνη να διδάξουν καλύτερα τις νέες γενιές για το σεξ, την αγάπη και τη συναίνεση. Η Béatrice Zavarro, δικηγόρος του Πελικό, είπε ότι πιστεύει ότι «η αλλαγή δεν θα έρθει από το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά από το Υπουργείο Παιδείας».

