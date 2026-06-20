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Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στην Επανομή

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία πεζοπόρο ομάδα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε νωρίτερα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο

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Φωτιά στην Επανομή

Προς έλεγχο βαίνει, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε γεωργική έκταση έξω από τον οικισμό της Επανομής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε σε έκταση με αθέριστα σπαρτά, στην επαρχιακή οδό Πλαγιαρίου – Επανομής, με την Πυροσβεστική να ειδοποιείται για το περιστατικό περίπου στις 18:45.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία πεζοπόρο ομάδα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε νωρίτερα και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Δείτε εικόνα από το σημείο: 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά
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