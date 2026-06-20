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Νεκρός κάμεραμαν του Al Jazeera από βομβαρδισμό των Ισραηλινών στην κεντρική Γάζα

Σε επίσημη δήλωσή του, το Al Jazeera εξέφρασε την οργή του για τη δολοφονία του Ahmed, κάνοντας λόγο για «αποτρόπαιο έγκλημα»

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Αχμεντ

Ένας ακόμη εκπρόσωπος του Τύπου έχασε τη ζωή του στο πεδίο της μάχης, στη Μέση Ανατολή. Αυτή τη φορά, θύμα των ισραηλινών βομβαρδισμών ήταν ο Ahmed Wishab, κάμεραμαν του Al Jazeera, ο οποίος κάλυπτε το ρεπορτάζ στην κεντρική Γάζα.

Σε επίσημη δήλωσή του, το Al Jazeera εξέφρασε την οργή του για τη δολοφονία του Ahmed, κάνοντας λόγο για «αποτρόπαιο έγκλημα» και «στοχοποίησης».

«Αυτό αποτελεί μια νέα και κατάφωρη παραβίαση όλων των διεθνών νόμων και κανόνων και αντικατοπτρίζει μια συνεχή συστηματική πολιτική στόχευσης δημοσιογράφων και φίμωσης της φωνής της αλήθειας», τονίζεται στην ανακοίνωση του αραβικού τηλεοπτικού δικτύου.

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών ΜΜΕ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Γάζα Ισραήλ Al Jazeera
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