Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ αποθεώθηκε στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival

"Theo, I'm here again!" («Θόδωρε, είμαι ξανά εδώ!»), είπε φανερά συγκινημένος, ο σπουδαίος Χάρβεϊ Καϊτέλ αποσπώντας θερμό χειροκρότημα από το πολυπληθές κοινό που συγκεντρώθηκε στο Ανοιχτό Θέατρο Κολωνού, το βράδυ της Πέμπτης 18 Ιουνίου, για να παραστεί στην επίσημη έναρξη του 16ου Athens Open Air Film Festival poweed by ΔΕΗ. Ο αγαπημένος καλοκαιρινός θεσμός σήκωσε αυλαία με προσκεκλημένο τον θρυλικό ηθοποιό και την προβολή της βραβευμένης ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», όπου πρωταγωνιστεί.

Ο σπουδαίος πρωταγωνιστής βρέθηκε στην Αθήνα 32 χρόνια μετά, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του, Ντάφνα Κάστνερ, και την οικογένειά τους και εμφανώς συγκινημένος απέτισε φόρο τιμής στον αείμνηστο Έλληνα σκηνοθέτη για την καλλιτεχνική τους συνεργασία και τη βαθιά φιλία τους, δίπλα στη σύντροφο ζωής του Θόδωρου Αγγελόπουλου, Φοίβη, και εκλεκτούς συντελεστές και συνοδοιπόρους του σκηνοθέτη.

Ο πολυδιάστατος και εμβληματικός ηθοποιός θυμήθηκε την πρώτη του γνωριμία με τον Αγγελόπουλο, όταν ο Έλληνας σκηνοθέτης τον επισκέφθηκε στη Νέα Υόρκη για να του προτείνει τον ρόλο στο «Βλέμμα του Οδυσσέα», ρόλο στον οποίο ο Καϊτέλ είχε κληθεί να αναλάβει μετά τον θάνατο του Τζιάν Μαρία Βολοντέ εν μέσω των γυρισμάτων της ταινίας.

Μιλώντας για τον δημιουργό, ο Καϊτέλ δήλωσε: «Σε ταραγμένες εποχές, με τον κόσμο να διαλύεται, όπως τώρα, ο Θόδωρος ξεχώρισε και αγωνίστηκε για καθετί αληθινό και έντιμο». Ο ηθοποιός έκλεισε την ομιλία του με ραγισμένη φωνή, λέγοντας στο κοινό πως διέσχισε έναν ωκεανό, πως η παρουσία του στην Ελλάδα και την προβολή αποτελεί τιμή για εκείνον και πως το πνεύμα του Αγγελόπουλου και η αγάπη του θα τον συντροφεύουν πάντα. Και υποκλίθηκε στους θεατές, ευχαριστώντας για την παρουσία τους και αφιερώνοντας ένα «μπράβο» στον ελληνικό λαό για ό,τι έχει προσφέρει στον κόσμο.

Τη βραδιά καλωσόρισαν, εκ μέρους του Athens Open Air Film Festival powered by ΔΕΗ, η διευθύντρια του Φεστιβάλ, Τατιάνα Παππά με τον υπεύθυνο του cinemagazine.gr και του τμήματος «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», Πάνο Γκένα, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της τιμητικής βραδιάς και στο σινεμά του Αγγελόπουλου, ως ένα σινεμά «ελληνικό, διεθνές, ιδιοσυγκρασιακό, ποιητικό». «Είναι ένα σινεμά σε ευθύ διάλογο με την ιστορία τόσο των ταινιών όσο και την ιστορία με Ι κεφαλαίο. Είναι ένα σινεμά που μπορεί να διαβάζει αιώνες μέσα από την ακινησία και την υπομονή των πλάνων» τόνισε.

Στη συνέχεια, το κοινό που είχε γεμίσει το επιβλητικό θέατρο του Κολωνού, υποδέχτηκε την πρόεδρο του ΟΠΑΝΔΑ Ρωξάνη Μπέη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του φεστιβάλ ως αναπόσπαστου κομματιού της πολιτιστικής ταυτότητας της Αθήνας, που μετατρέπει κάθε καλοκαίρι ιστορικές γωνιές της πόλης σε υπαίθριες κινηματογραφικές αίθουσες με δωρεάν πρόσβαση για το κοινό. Αναφερόμενη στην παρουσία του Χάρβεϊ Καϊτέλ στον λόφο του Ίππιου Κολωνού, έκανε λόγο για ιδιαίτερη τιμή για τη διοργάνωση.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον μεγάλο απόντα

Η εκδήλωση απέκτησε χαρακτήρα οικογενειακής συνάντησης, με αφορμή την τιμητική προβολή στον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Στην ορχήστρα του Θεάτρου Κολωνού βρέθηκαν η σύντροφος ζωής του σκηνοθέτη, Φοίβη Οικονομοπούλου-Αγγελοπούλου, η οποία ανέφερε συγκινημένη: «Το ερώτημα του Θόδωρου εκείνη την εποχή ήταν αν ο ίδιος μπορεί να βρει την αθωότητα του βλέμματος όπως την πρώτη φορά που έβαλε το μάτι του στο φακό». Καθώς και οι κόρες τους Αννα, Κατερίνα και Ελένη με τις οικογένειές τους, αλλά και βασικοί συνεργάτες και ηθοποιοί που σημάδεψαν τη φιλμογραφία του, όπως ο διευθυντής φωτογραφίας Γιώργος Αρβανίτης και η συνθέτρια Ελένη Καραΐνδρου. Ακόμη, παραβρέθηκαν η σκηνοθέτις Μαργαρίτα Μαντά, οι ηθοποιοί Κώστας Αποστολίδης, Μάνια Παπαδημητρίου, Τάνια Παλαιολόγου, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Μαρία Παπαλάμπρου και Μισέλ Βάλλεϋ, Αλέξανδρος Λαμπρίδης, Παναγιώτης Μπουγιούρης καθώς και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση Αφροδίτη Παναγιωτάκου.

Πριν ξεκινήσει η προβολή, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη όλων όσοι έφυγαν από τη ζωή τα τριάντα ένα χρόνια που ακολούθησαν τα γυρίσματα της ταινίας. Χαρακτηριστικό της βραδιάς ήταν και το νεανικό κοινό που κατέκλυσε το Θέατρο Κολωνού, στη συντριπτική του πλειονότητα άνθρωποι που δεν είχαν γεννηθεί ή ήταν παιδιά όταν η ταινία πρωτοπροβλήθηκε το 1995.

Πηγή: skai.gr

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