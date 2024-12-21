Νέα φρίκη σημειώθηκε στη Γάζα αφού ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε 10 μέλη μιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων επτά παιδιά, στο βόρειο τμήμα της, ανέφερε η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Διάσωσης Πολιτικής Άμυνας.

Ένα βίντεο που δημοσίευσε το πρακτορείο στο κανάλι του στο Telegram το βράδυ της Παρασκευής έδειξε το προσωπικό του να ανασύρει θύματα κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της οικογένειας Khallah στημ Τζαμπάλια.

«Όλοι οι μάρτυρες είναι από την ίδια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων επτά παιδιών, το μεγαλύτερο έξι ετών», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο Μπασάλ πρόσθεσε ότι η αεροπορική επιδρομή τραυμάτισε άλλα 15 άτομα.

Ο ισραηλινός στρατός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χτύπησε «πολλούς τρομοκράτες που δρούσαν σε στρατιωτική δομή που ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και αποτελούσαν απειλή για τα στρατεύματα του Ισραηλινού Στρατού που δρούσαν στην περιοχή».

«Σύμφωνα με μια αρχική εξέταση, ο αναφερόμενος αριθμός των θυμάτων που προέκυψαν από το χτύπημα δεν ευθυγραμμίζεται με τις πληροφορίες που κατέχει ο Ισραηλινός Στρατός», πρόσθεσε.

Ο πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε την επίθεση

Ο Πάπας Φραγκίσκος καταδίκασε το Σάββατο τους βομβαρδισμούς ως «σκληρότητα». «Χθες τα παιδιά βομβαρδίστηκαν. Αυτό είναι σκληρότητα, αυτό δεν είναι πόλεμος», είπε. «Θέλω να το πω γιατί αγγίζει την καρδιά μου» είπε.

Το Ισραήλ συνέχισε τις επιθέσεις του σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή.

Πηγή: skai.gr

