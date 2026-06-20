Χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα πέρασε το πρώτο 24ωρο μετά τη σύλληψη του 43χρονου υπηκόου Βόρεια Μακεδονίας για κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης, κι ενώ στην πραγματικότητα θεωρείται ύποπτος για την ανθρωποκτονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχει υπάρξει δολοφονική ενέργεια, αλλά δεν είναι εύκολο να στοιχειοθετηθεί κατηγορία όσο δεν υπάρχει η σορός, ή η ομολογία του άνδρα, παρά τα στοιχεία που έχει εντοπίσει η αστυνομία και που υποδεικνύουν πως το αίμα που βρέθηκε εντός της οικείας και στο βαν του, είναι της γυναίκας που αγνοείται.

Το χρονικό της ημέρας και των προηγούμενων 36 ωρών

Το μεσημέρι του Σαββάτου, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στην ανακρίτρια Χανίων. Ο 43χρονος, ο οποίος παρέμενε καταζητούμενος για περίπου 36 ώρες, συνελήφθη αργά τη νύχτα της Παρασκευής για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και κατοχή 13 δενδρυλλίων κάνναβης. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Η απολογία του κράτησε μία ώρα.

Έχοντας δώσει δύο καταθέσεις για την υπόθεση της εξαφάνισης τις προηγούμενες μέρες, ο 43χρονος χάθηκε από προσώπου γης και οι Αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά, κρίνοντας από τη συμπεριφορά του. Όσο τον αναζητούσαν, μάλιστα, εκείνος τηλεφώνησε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» λέγοντας πως φοβάται για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Τρικοίλης, σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ σημείωσε πως ο πελάτης του δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, ούτε έχει κληθεί να καταθέσει ως ύποπτος για την υπόθεση εξαφάνισης και πως κρυβόταν επειδή φοβόταν για τη ζωή του.



Πηγή: skai.gr

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