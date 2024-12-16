Συνεχίζεται ο σάλος με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN που έδειχνε έναν «κρατούμενο» σε φυλακή της Δαμασκού στη Συρία να «διασώζεται» από την δημοσιογράφο Κλαρίσα Γουόρντ. Το αμερικανικό δίκτυο έχει ξεκινήσει έρευνα, σύμφωνα με διεθνή μέσα σχετικά με την υπόθεση του άνδρα που είχαν ισχυριστεί πως ήταν σε μία από τις διαβόητες φυλακές του πρώην προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, επί τρεις μήνες.

Στο βίντεο, η δημοσιογράφος φαίνεται να έχει μπει με κάμερα σε φυλακή όπου αμέτρητοι πολίτες βασανίστηκαν και ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου, όταν η ομάδα της έπεσε πάνω σε ένα κελί που ήταν ακόμη κλειδωμένο. Μέσα βρισκόταν ένας άνδρας κρυμμένος κάτω από μια κουβέρτα, ο οποίος αυτοπροσδιορίστηκε ως «πολίτης» ονόματι Adel Gharbal, πατέρας, με καταγωγή από τη Χομς.

Η δημοσιογράφος έδωσε φαγητό και νερό στον άνδρα - ο οποίος αργότερα ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνος του για 4 ημέρες καθώς οι «απαγωγείς του» διέφυγαν μετά την πτώση του Άσαντ.

Αλλά ο συριακός ιστότοπος ελέγχου γεγονότων Verify-Sy αμφισβήτησε το ρεπορτάζ, σημειώνοντας ότι ο φερόμενος ως αιχμάλωτος δεν ανατρίχιασε ούτε ανοιγόκλεισε τα μάτια του όταν κοίταξε τον ουρανό για πρώτη φορά μετά από μήνες, όπως ισχυριζόταν.

«Παρά την υποτιθέμενη σκληρή μεταχείριση των κρατουμένων στις μυστικές φυλακές, ο Gharbal εμφανίστηκε καθαρός, περιποιημένος και σωματικά υγιής, χωρίς ορατά τραύματα ή σημάδια βασανιστηρίων - μια αταίριαστη απεικόνιση κάποιου που φέρεται να κρατείται σε απομόνωση στο σκοτάδι για 90», ανέφερε το Verify-Sy, μέρος του Διεθνούς Δικτύου Ελέγχου Γεγονότων, Poynter.

Αναφορές πως ήταν στην υπηρεσία του Άσαντ με βαρύ παρελθόν

Μετά από περαιτέρω έρευνα, το Verify-Sy δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του Gharbal - αλλά αφού μίλησε με ντόπιους στη Χομς, μπόρεσε να αναγνωρίσει τον άνδρα ως Salama Mohammad Salama ή Abu Hamza.

Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες πως ήταν ανθυπολοχαγός στην υπηρεσία πληροφοριών της συριακής πολεμικής αεροπορίας, η οποία υπηρετούσε τον έκπτωτο πρόεδρο Άσαντ.

Οι ίδιες αναφορές από κατοίκους, αναφέρουν πως τον έβλεπαν συχνά σε ένα σημείο ελέγχου στην γειτονιά Al-Bayyada και τον κατηγόρησαν για συμμετοχή σε «κλοπές, εκβιασμούς, και εξαναγκασμό κατοίκων για να γίνουν πληροφοριοδότες». Επίσης, είπαν πως συμμετείχε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορα μέτωπα στη Χομς το 2014.

Ο Salama φέρεται επίσης να σκότωσε πολίτες και ήταν υπεύθυνος για τη σύλληψη και τα βασανιστήρια νεαρών ανδρών στην πόλη με κατασκευασμένες κατηγορίες εις βάρος τους, υποστήριξαν οι κάτοικοι.

«Πολλοί στοχοποιήθηκαν απλώς επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν δωροδοκίες, αρνήθηκαν τη συνεργασία ή ακόμη και για αυθαίρετους λόγους όπως η εμφάνισή τους», υποστήριξε η Verify-Sy. Οι κάτοικοι ισχυρίστηκαν επίσης ότι ο Salama βρέθηκε στη φυλακή της Δαμασκού πριν από λιγότερο από ένα μήνα, λόγω μιας διαμάχης με έναν ανώτερο αξιωματικό για χρήματα που φέρεται να άρπαξε.

Έκτοτε προσπαθεί να κερδίσει συμπάθεια μετά την πτώση του καθεστώτος, ισχυριζόμενος ότι «αναγκάστηκε» να διαπράξει τα εγκλήματά του, δήλωσαν οι ντόπιοι.

Ο Salama φέρεται επίσης να απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να άλλαξε τον αριθμό του τηλεφώνου του σε μια προσπάθεια να σβήσει κάθε στοιχείο για την εμπλοκή του σε ένοπλες δραστηριότητες και εγκλήματα πολέμου.

Δεν είναι σαφές τι απέγινε ο άνδρας αυτός μετά το ρεπορτάζ του CNN. Τελευταία φορά εθεάθη να μπαίνει σε ένα όχημα της Ερυθράς Ημισελήνου.

Το ρεπορτάζ συνεχίζεται δηλώνει εκπρόσωπος του CNN - «Μάλλον είχε δώσει ψεύτικη ταυτότητα»

Ένας εκπρόσωπος του CNN δήλωσε στο Daily Beast ότι «κανείς άλλος εκτός από την ομάδα του CNN δεν γνώριζε τα σχέδιά μας να επισκεφθούμε το κτίριο της φυλακής που παρουσιάστηκε στο ρεπορτάζ μας εκείνη την ημέρα».

«Τα γεγονότα συνέβησαν όπως εμφανίζονται στο ρεπορτάζ. Η απόφαση να απελευθερωθεί ο κρατούμενος που παρουσιάζεται στο ρεπορτάζ μας ελήφθη από τον φρουρό - έναν Σύρο αντάρτη. Αναφέραμε τη σκηνή όπως εκτυλίχθηκε, συμπεριλαμβανομένων των όσων μας είπε ο κρατούμενος, με σαφή αναφορά».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι ο κρατούμενος μπορεί να είχε δώσει ψεύτικο όνομα στη ρεπόρτερ του δικτύου. «Στη συνέχεια ερευνήσαμε το ιστορικό του και γνωρίζουμε ότι μπορεί να είχε δώσει ψεύτικη ταυτότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος. «Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας σχετικά με αυτό», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

