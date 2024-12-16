Γάζα: Δημοσιεύματα ότι είναι θέμα ημερών μια συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων

Θέμα ημερών μια συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας; Διαμεσολαβητές που επικαλείται η λιβανική εφημερίδα al-Akhbar αναφέρουν ότι υπάρχουν «άνευ προηγουμένου επίπεδα ετοιμότητας» για μια συμφωνία για τους ομήρους στη Γάζα τόσο από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και από τη Χαμάς.



Η αναφορά της εφημερίδας που υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ είναι η πιο πρόσφατη ένδειξη ότι οι πλευρές μπορεί να πλησιάζουν προς μια συμφωνία με στόχο την απελευθέρωση ομήρων που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023, ή νωρίτερα, και να σταματήσουν τις αιματηρές συγκρούσεις. Ισραηλινό δημοσίευμα την Κυριακή επικαλέστηκε έναν Ισραηλινό αξιωματούχο που είπε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μέχρι τις 25 Δεκεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας που μίλησαν στο πρακτορείο, ατελέσφορες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες είχαν ως στόχο να διευρύνουν τη συμφωνία που υπάρχει στο τραπέζι ώστε να συμπεριλάβει περισσότερους ομήρους και μεγαλύτερη περίοδο διακοπής των εχθροπραξιών.Το Τελ Αβίβ και το Κάιρο διαφωνούν επίσης για τη μελλοντική διαχείριση της συνοριακής διέλευσης της Ράφα, αναφέρει η εφημερίδα.

