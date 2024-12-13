Σάλος με το βίντεο του CNN από «απελευθέρωση» κρατουμένου στη Συρία – «Για Όσκαρ» η δημοσιογράφος

Το αποκλειστικό βίντεο το CNN στο οποίο η ανταποκρίτρια Κλαρίσα Γουόρντ εντοπίζει τυχαία μέσα σε φυλακή στη Συρία έναν πολιτικό κρατούμενο και τον απελευθερώνει μπροστά στις κάμερες έκανε χθες τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας αρχικά αμφιβολίες και στη συνέχεια σωρεία αντιδράσεων.

Σύντομα, το Χ κατακλύστηκε από διαμαρτυρίες ότι το βίντεο ήταν εμφανώς στημένο αλλά και ειρωνικά σχόλια για την δημοσιογράφο, του στυλ «για Όσκαρ η ερμηνεία της Κλαρίσα Γουόρντ» , υπενθυμίζοντας και παλιότερα ρεπορτάζ της, όπου υποδυόταν ότι δεχόταν πυρά από τη Χαμάς, στα σύνορα Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας.

Stunned by CNN Clarissa Ward’s Oscar-worthy performance in ‘freeing’ a Syrian prisoner in a building that had been captured days earlier?



Here’s a reminder of when she faked being shot at by Hamas to manufacture consent for the Gaza genocide pic.twitter.com/kyh6GGiKoN — Going Underground (@GUnderground_TV) December 12, 2024

Στο επίμαχο βίντεο, το συνεργείο του CNN μπαίνει σε μία μυστική φυλακή του καθεστώτος Ασαντ 5 ημέρες αφού η φυλακή έχει αδειάσει εντελώς και έχει εμφανώς καθαριστεί. Πίσω από το μοναδικό κλειδωμένο κελί, βρίσκουν αναπάντεχα έναν πολίτη κουλουριασμένο κάτω από κουβέρτες, ο οποίος αρχικά δεν κινείται, σαν να κοιμάται, παρά τους πυροβολισμούς στην κλειδαριά και την φασαρία. Στη συνέχεια ο άντρας, (ο οποίος είναι αρκετά καθαρός και καλοβαλμένος για βασανισμένος και νηστικός κρατούμενος), εμφανίζεται μέσα από τις κουβέρτες και οδηγείται στην ελευθερία από τους σωτήρες του, κρατώντας σφιχτά το χέρι της Κλαρίσα Γουόρντ.

«Είναι τόσο ψεύτικο που είναι ντροπιαστικό» γράφει ένας χρήστης στο Χ.

🇸🇾🇺🇸🚨‼️ FAKEST FAKE: “Clarissa Ward and her CNN team find a prisoner still in Assad’s Air Force Intel HQ in Damascus.”



📋 This is what they want you to believe:

- 5 days after the compound was freed CNN walks in

- Everything is long cleaned out and all doors are opened, except… pic.twitter.com/rWpb2tyiX5 — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 12, 2024

«Η ηθοποιός τα κατάφερε ξανά !! Αυτή τη φορά οργανώνοντας μια ψεύτικη διάσωση σε μια συριακή φυλακή. Προσβολή της νοημοσύνης των τηλεθεατών του CNN. Αλλά πάλι, όποιος παρακολουθεί ακόμα CNN μπορεί να μην έχει πολύ υψηλό IQ...» σχολιάζει ένας άλλος.

The actress & PRESStitute @clarissaward did it again !!

This time staging a fake rescue in a Syrian prison.



Insulting the intelligence of CNN viewers.

But then, whoever is left still watching CNN might not have a very high IQ... pic.twitter.com/GP92H0rnX9 — Angelo Giuliano 🇨🇭🇮🇹🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻 安德龙 (@angeloinchina) December 12, 2024

Η ίδια η δημοσιογράφος έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ ότι «σε σχεδόν είκοσι χρόνια ως δημοσιογράφος, αυτή ήταν μια από τις πιο εξαιρετικές στιγμές που έχω ζήσει».

Δείτε όλο το επίμαχο ρεπορτάζ

