Σάλος με το βίντεο του CNN από «απελευθέρωση» κρατουμένου στη Συρία– «Για Όσκαρ η ερμηνεία της Κλαρίσα Γουόρντ» 

«Είναι τόσο ψεύτικο που είναι ντροπιαστικό» - «Η ηθοποιός τα κατάφερε ξανά!!! Προσβολή της νοημοσύνης των τηλεθεατών» σοχλιάζουν οι χρήστες στα social media

Σάλος με το βίντεο του CNN από «απελευθέρωση» κρατουμένου στη Συρία – «Για Όσκαρ» η δημοσιογράφος

Το αποκλειστικό βίντεο το CNN στο οποίο η ανταποκρίτρια Κλαρίσα Γουόρντ εντοπίζει τυχαία μέσα σε φυλακή στη Συρία έναν πολιτικό κρατούμενο και τον απελευθερώνει μπροστά στις κάμερες έκανε χθες τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας αρχικά αμφιβολίες και στη συνέχεια σωρεία αντιδράσεων. 

Σύντομα, το Χ κατακλύστηκε από διαμαρτυρίες ότι το βίντεο ήταν εμφανώς στημένο αλλά και ειρωνικά σχόλια για την δημοσιογράφο, του στυλ «για Όσκαρ η ερμηνεία της Κλαρίσα Γουόρντ» , υπενθυμίζοντας και παλιότερα ρεπορτάζ της, όπου υποδυόταν ότι δεχόταν πυρά από τη Χαμάς, στα σύνορα Ισραήλ με τη Λωρίδα της Γάζας. 

Στο επίμαχο βίντεο, το συνεργείο του CNN μπαίνει σε μία μυστική φυλακή του καθεστώτος Ασαντ 5 ημέρες αφού η φυλακή έχει αδειάσει εντελώς και έχει εμφανώς καθαριστεί. Πίσω από το μοναδικό κλειδωμένο κελί, βρίσκουν αναπάντεχα έναν πολίτη κουλουριασμένο κάτω από κουβέρτες, ο οποίος αρχικά δεν κινείται, σαν να κοιμάται, παρά τους πυροβολισμούς στην κλειδαριά και την φασαρία. Στη συνέχεια ο άντρας, (ο οποίος είναι αρκετά καθαρός και καλοβαλμένος για βασανισμένος και νηστικός κρατούμενος), εμφανίζεται μέσα από τις κουβέρτες και οδηγείται στην ελευθερία από τους σωτήρες του, κρατώντας σφιχτά το χέρι της Κλαρίσα Γουόρντ.

«Είναι τόσο ψεύτικο που είναι ντροπιαστικό» γράφει ένας χρήστης στο Χ.

«Η ηθοποιός τα κατάφερε ξανά !! Αυτή τη φορά οργανώνοντας μια ψεύτικη διάσωση σε μια συριακή φυλακή. Προσβολή της νοημοσύνης των τηλεθεατών του CNN. Αλλά πάλι, όποιος παρακολουθεί ακόμα CNN μπορεί να μην έχει πολύ υψηλό IQ...» σχολιάζει ένας άλλος.

Η ίδια η δημοσιογράφος έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ ότι «σε σχεδόν είκοσι χρόνια ως δημοσιογράφος, αυτή ήταν μια από τις πιο εξαιρετικές στιγμές που έχω ζήσει». 

Δείτε όλο το επίμαχο ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

