Μπάμπα Βάνκα: Τι είχε προβλέψει για το 2025 - Η Συρία και η «πτώση» της Ευρώπης 

Η μπάμπα (γιαγιά) Βάνγκα, η τυφλή μυστικίστρια γιαγιά από την Βουλγαρία που πέθανε το 1996 έχοντας κάνει πολλές προβλέψεις για το μέλλον που επαληθεύτηκαν, φαίνεται ότι έχει «δει» τον πόλεμο στη Συρία και την «πτώση» της Δύσης, ως συνέπεια των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες προβλέψεις της ήταν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, ο συνεχιζόμενος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και ο πρόωρος χαμός της πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Αγαλμα της Μπάμπα Βάνγκα έξω από την εκκλησία που έχει χτιστεί προς τιμήν της, στο Πέτριτσι της Βουλγαρίας

Για την Συρία και την «πτώση» της Δύσης

«Μόλις πέσει η Συρία, να περιμένετε έναν μεγάλο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Την άνοιξη, ένας πόλεμος στην Ανατολή θα ξεκινήσει και θα γίνει ένας Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ένας πόλεμος στην Ανατολή που θα καταστρέψει τη Δύση» είχε πει η μπάμπα Βάνγκα - ο «Νοστράδαμος» των Βαλκανίων όπως έχει χαρακτηριστεί - για το 2025.

Η τυφλή μάντισσα οραματίστηκε μια «σοβαρή εσωτερική σύγκρουση εντός της Ευρώπης» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε «εκτεταμένη καταστροφή και απότομη μείωση του πληθυσμού».

Η μπάμπα Βάνγκα έχει χαρακτηριστεί ο «Νοστράδαμος» των Βαλκανίων

Σε μια άλλη πρόβλεψη, υποστήριξε, «η Συρία θα πέσει στα πόδια του νικητή, αλλά ο νικητής δεν θα είναι αυτός». Είναι δύσκολο να διαφωνήσουμε για αυτό, δεδομένου ότι συμβαίνει ξεκάθαρα μπροστά στα μάτια μας.

Η θεραπεία του καρκίνου

Για το 2025, η μπάμπα Βάνγκα είχε προβλέψει πρωτοποριακή πρόοδο στην ιατρική επιστήμη, όπως η ανάπτυξη τεχνητών οργάνων σε εργαστήρια και καινοτόμες θεραπείες για ασθένειες όπως ο καρκίνος.

Επίσης είχε «δει» σημαντική πρόοδο στην τηλεπάθεια και τη νανοτεχνολογία.

Εσωτερικό του σπιτιού της Μπάμπα Βάνγκα στο Ρούπιτε, που λειτουργεί ως μουσείο

Αυτά τα επιστημονικά άλματα θα μπορούσαν να μεταμορφώσουν την υγειονομική περίθαλψη, να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής και να βελτιώσουν δραματικά την ποιότητα ζωής για εκατομμύρια.

Ωστόσο, είχε προειδοποιήσει για τους πιθανούς κινδύνους από την κατάχρηση αυτών των τεχνολογιών για καταστροφικούς σκοπούς, αν και οι ακριβείς προβλέψεις της δεν έχουν διασωθεί αυτούσιες.

Συναντήσεις με εξωγήινα όντα

Σύμφωνα με τις προφητείες της μπάμπα Βάνγκα για το 2025, οι άνθρωποι μπορεί να βιώσουν επαφή με εξωγήινη ζωή ή φαινόμενα που συνδέονται με εξωγήινους.

«Η ανθρωπότητα θα έρθει σε επαφή με εξωγήινη ζωή, οδηγώντας πιθανώς σε παγκόσμια κρίση ή αποκάλυψη».

Μετά την υπόσχεση του Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία που διατηρεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για εξωγήινους όταν πάρει την εξουσία, είναι πιθανό αυτή η πρόβλεψη να είναι πολύ πιο ακριβής από ό,τι θα θέλαμε να πιστεύουμε.

Ποια ήταν η Μπάμπα Βάνγκα

Η Βαγγελίγια Πάντεβα Γκουστέροβα γεννήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1911 στο χωριό Ρούπιτε της Βουλγαρίας και πέθανε στις 11 Αυγούστου 1996, σε ηλικία 84 ετών σε νοσοκομείο της Σόφιας.

Τυφλή από μικρή ηλικία, η Μπάμπα Βάνγκα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο χωριό της.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και κατά την δεκαετία του 1980, έγινε ευρέως γνωστή στην Ανατολική Ευρώπη του Συμφώνου της Βαρσοβίας για την διορατικότητα και τις προγνωστικές ικανότητές της - μάλιστα λέγεται ότι εκατομμύρια άνθρωποι πίστευαν πως διέθετε παραφυσικές ικανότητες.

