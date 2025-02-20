Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, εξέφρασε τη στήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν το βράδυ της Τετάρτης, τονίζοντας πως είναι «ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ επισήμανε ότι είναι απολύτως λογικό να ανασταλούν οι εκλογές εν μέσω πολέμου, σημειώνοντας πως «το ίδιο έκανε και το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο». Παράλληλα, επανέλαβε την υποστήριξή του στις «προσπάθειες των ΗΠΑ για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία και την αποτροπή μελλοντικής επίθεσης από τη Ρωσία».

Η επικοινωνία αυτή ήρθε μετά από μια μέρα έντονων αντεγκλήσεων μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε, μέσω του κοινωνικού του δικτύου «Truth Social», ότι ο Ουκρανός ηγέτης είναι ένας «δικτάτορας χωρίς εκλογές» και ότι η Ουκρανία ξεκίνησε τη σύγκρουση με τη Ρωσία. Επιπλέον, προέβαλε ισχυρισμούς ότι η δημοτικότητα του Ζελένσκι κυμαίνεται στο 4%. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε από την πλευρά του ότι ο Τραμπ «ζει σε μία φούσκα παραπληροφόρησης».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από τον πρωθυπουργό, θέση πήρε και η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπέιντενοχ, η οποία δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είναι «ο δημοκρατικά εκλεγμένος ηγέτης της Ουκρανίας που αντιστάθηκε γενναία στην παράνομη εισβολή του Πούτιν».

Παράλληλα, ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, τόνισε πως «τα σχόλια του Τραμπ πρέπει να είναι εκεί που χαράσσεται η γραμμή» και εξέφρασε την ελπίδα του πως όλο το πολιτικό φάσμα της Βρετανίας θα σταθεί ενωμένο ενάντια στην παραπληροφόρηση.

Νωρίτερα, ο υπουργός άμυνας Τζον Χίλι είπε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη Νορβηγία ότι «πριν από τρία χρόνια, μια χώρα εισέβαλε παράνομα σε μια άλλη, και από τότε, οι Ουκρανοί αγωνίζονται για την ελευθερία τους και εξακολουθούν να το κάνουν» ενώ ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι δηλώσεις Τραμπ δεν έχουν σκοπό να είναι ιστορικά ακριβείς, αλλά να σοκάρουν τους Ευρωπαίους για να αναλάβουν δράση. «Πρέπει να σοβαρευτούμε και γρήγορα», τόνισε χαρακτηριστικά.

