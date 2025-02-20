Γερμανία: «Άβολα ερωτήματα» για την AfD πριν τις εκλογές

Κατηγορίες για «παράνομη χρηματοδότηση» αντιμετωπίζει η «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD). Παράλληλα, η πρόεδρος του κόμματος δέχεται ερωτήματα για τη φορολογική της έδρα. Το εντυπωσιακό ποσό των 2.349.096 ευρώ «δώρισε» στην AfD για την χρηματοδότηση διαφημιστικής καμπάνιας ο Αυστριακός Γκέρχαρντ Ντίνγκλερ, όπως αναφέρουν τα στοιχεία που δημοσίευσε στις αρχές Φεβρουαρίου η Ομοσπονδιακή Βουλή. Ποιος είναι ο Γκέρχαρντ Ντίνγκλερ; Πρόκειται για επιχειρηματία και πρώην αξιωματούχο του ακροδεξιού Κόμματος των Ελευθέρων (FPÖ) στο κρατίδιο του Φόραλμπεργκ.



Ωστόσο, όπως προκύπτει από ρεπορτάζ του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel και της αυστριακής εφημερίδας Der Standard, οι αρμόδιες αρχές υποψιάζονται ότι τα στοιχεία δεν ευσταθούν και στην πραγματικότητα ο Γκέρχαρντ Ντίνγκλερ ήταν «αχυράνθρωπος» για λογαριασμό άλλου χρηματοδότη, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος. Εάν επαληθευθεί το σενάριο, θα πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση της νομοθεσίας περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Επιπλέον, η Γερμανική Εγκληματολογική Υπηρεσία (ΒΚΑ), αλλά και οι αυστριακές μυστικές υπηρεσίες (DSN) εμπλέκονται στην έρευνα, καθώς υποψιάζονται ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.



Η ίδια η AfD διαψεύδει τις αιτιάσεις. Εκπρόσωπος της προέδρου του κόμματος, Αλίς Βάιντελ, δηλώνει ότι η AfD τηρεί πλήρως τα όσα προβλέπει ο νόμος. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή της AfD, Κάρστεν Χούτερ, «ο ίδιος ο κ.Ντίνγκλερ έχει διαβεβαιώσει επανειλημμένα το κόμμα, ότι η δωρεά προέρχεται από την προσωπική του περιουσία».

Πού είναι η φορολογική έδρα της Βάιντελ;

Είναι γνωστό ότι η συμπρόεδρος της AfD Αλίς Βάιντελ ζει στην Ελβετία με τη σύντροφό της, η οποία έχει καταγωγή από τη Σρι Λάνκα, και τα δύο παιδιά της συντρόφου της. Παρότι πολλοί διερωτώνται πώς αυτό συμβιβάζεται με τις προγραμματικές θέσεις ενός κόμματος που επιμένει στην παραδοσιακή μορφή της οικογένειας και θέλει να καταργήσει τον «γάμο για όλους», η προσωπική επιλογή της Βάιντελ σπάνια γίνεται πλέον αντικείμενο κριτικής.



Ωστόσο, προκύπτει ένα άλλο ερώτημα, που τέθηκε μάλιστα με επιμονή στην Βάιντελ κατά τη διάρκεια του τελευταίου τηλεοπτικού ντιμπέιτ στο δίκτυο RTL: Πού πληρώνει φόρους η υποψήφια της AfD για την καγκελαρία; Το ερώτημα υποκρύπτει μάλλον τον ψόγο ότι δεν μπορεί η Βάιντελ να φιλοδοξεί να κυβερνήσει τη Γερμανία, αλλά την ίδια στιγμή να πληρώνει φόρους στην Ελβετία (αν και κάτι τέτοιο δεν απαγορεύεται).



Απαντώντας αναλυτικά στο ερώτημα αυτό, η ίδια η Βάιντελ δηλώνει στον δημοσιογράφο του RTL ότι μπορεί να μοιράζεται την κατοικία της συντρόφου στην Ελβετία, αλλά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαμένει στη Γερμανία, όπου πληρώνει και φόρους. Κατά συνέπεια δεν πληρώνει φόρους στην Ελβετία, με βάση και τη συμφωνία για αποφυγή της διπλής φορολογίας που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες.



Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, παρόμοια ερώτηση για τη φορολογική της έδρα είχε δεχθεί η Αλίς Βάιντελ πριν από λίγες μέρες στη διάρκεια γυρισμάτων για το τηλεοπτικό δίκτυο ZDF, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να διακόψει τη συνέντευξη. Η διαφορά είναι ότι η εκπομπή του ZDF ήταν μαγνητοσκοπημένη, ενώ το τηλεοπτικό ντιμπέιτ στο RTL ήταν «ζωντανό».





