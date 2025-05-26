Σημαίνουσα μορφή του συντηρητικού κόμματος του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς έριξε την ιδέα χθες Κυριακή να αρχίσουν συνομιλίες με τη Μόσχα για το ενδεχόμενο να λειτουργήσει τελικά ο αμφιλεγόμενος αγωγός Nord Stream 2 για τον εφοδιασμό της Ευρώπης με φυσικό αέριο της Ρωσίας.

Το έργο προσφέρει «πιθανό άνοιγμα για διάλογο με τη Ρωσία», επιχειρηματολόγησε στην ψηφιακή εκδοχή της εβδομαδιαίας εφημερίδας Die Zeit ο Μίχαελ Κρέτσμερ, επικεφαλής της κρατιδιακής κυβέρνησης στη Σαξονία και μορφή της CDU.

Διατηρώντας σε ισχύ το βέτο της προηγούμενης κυβέρνησης ως προς τη λειτουργία του αγωγού, ο Φρίντριχ Μερτς τάχθηκε στις αρχές του Μαΐου εναντίον της λειτουργίας του Nord Stream 2, υπενθυμίζοντας πως «επί του παρόντος δεν έχει άδεια λειτουργίας κι αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει».

Ο αγωγός για τη μεταφορά ρωσικού αερίου στην Ευρώπη, που συνδέει απευθείας τη Ρωσία με τη Γερμανία μέσω Βαλτικής Θάλασσας, εγκαταλείφθηκε μετά τις –ακόμη ανεξήγητες– υποθαλάσσιες εκρήξεις τον Σεπτέμβριο του 2022, μερικούς μήνες μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην επικράτεια της Ουκρανίας.

Κι οι δυο σωληνώσεις του αγωγού Nord Stream 1, σε λειτουργία από το 2011, καταστράφηκαν. Η μια σωλήνωση του NS2 πάντως παρέμεινε άθικτη.

Ο NS2, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώθηκε το 2021, ουδέποτε έλαβε άδεια λειτουργίας ώστε να αρχίσει η μεταφορά αερίου στην Ευρώπη, εν μέσω της κορύφωσης των εντάσεων με τη Μόσχα, η οποία είχε κατηγορηθεί ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου πως χρησιμοποιούσε την ενέργεια για να ασκεί πίεση στις ευρωπαϊκές και στην ουκρανική κυβέρνηση.

Μολαταύτα δημοσιεύματα του Τύπου φέτος αναφέρθηκαν στο σενάριο, ως πρότινος αδιανόητο, να τεθεί σε λειτουργία ο NS2, με δεδομένη την επαναπροσέγγιση του Κρεμλίνου με τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον κ. Κρέτσμερ, «είτε θα προσπαθήσουμε, όπως συμβαίνει ως τώρα, να εξαναγκάσουμε» τη ρωσική πλευρά «ή θα αποπειραθούμε θετική προσέγγιση».

«Όσο θα συνεχίζουμε να λέμε ‘δεν θέλουμε τίποτα, δεν θέλουμε εισαγωγές αερίου, δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο παρά να εφαρμόζουμε κυρώσεις’, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος (οι Ρώσοι) να μιλήσουν μαζί μας».

Ο κ. Κρέτσμερ πρόσθεσε πως ο αγωγός αυτός θα έδινε επίσης τη δυνατότητα να μειωθούν τα κόστη της ενέργειας, που πλήττουν τη γερμανική οικονομία, ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι για την ώρα, το μεγαλύτερο μέρος του γερμανικού πολιτικού προσωπικού δεν θέλει ούτε να ακούσει επιχειρήματα υπέρ της αλλαγής προσέγγισης και στρατηγικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

