Yπέρ Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Άμυνας η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Yπέρ της δημιουργίας Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Άμυνας τάχθηκε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μιλώντας για την προσαρμογή σε σχέση με την κλιματική αλλαγή σε βιντεομήνυμά της στο φόρουμ του Χαναλχόμεν.

΄Όπως σημείωσε «η Ευρώπη διαθέτει έναν εξαιρετικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Θέλουμε να βασιστούμε σε αυτό και να δρομολογήσουμε έναν νέο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Άμυνας. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό μας πρέπει να είναι έτοιμο να συνεργαστεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι νέα Επιτροπή θα παρουσιάσει Στρατηγική για την ετοιμότητα της Ένωσης επισημαίνοντας ότι θα εξεταστεί τι πρέπει να αλλάξει σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Άμυνας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, εστίασε και στις κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού. «Οι πιο ζωτικές αλυσίδες εφοδιασμού μας πρέπει να είναι ανθεκτικές στην κρίση» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Υπογράμμισε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση στην αμυντική βιομηχανική παραγωγή της ΕΕ και όπως προσέθεσε «αυτό απαιτεί μια πραγματική ενιαία αγορά άμυνας, με περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία, περισσότερη τυποποίηση και ισχυρότερο ρόλο για τις ευρωπαϊκές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις αλυσίδες εφοδιασμού μας».

Τέλος, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι πρέπει να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ για παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αλλά και μεγάλων ποσοτήτων όπως πυρομαχικά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.