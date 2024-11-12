Συνομιλία Φιντάν με Μπλίνκεν: Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Αρμενία

Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ Τουρκίας, «κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν η τελευταία κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στον Λίβανο και η τρέχουσα κατάσταση στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας».

Πηγή: skai.gr

