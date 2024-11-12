Λογαριασμός
Συνομιλία Φιντάν με Μπλίνκεν: Στο επίκεντρο Γάζα, Λίβανος και Αρμενία

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε τα θέματα συζήτησης κατά την τηλεφωνική επικοινωνία του Χακάν Φιντάν και του Άντονι Μπλίνκεν 

Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είχε σήμερα το βράδυ τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΞ Τουρκίας, «κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν η τελευταία κατάσταση στη Γάζα, οι εξελίξεις στον Λίβανο και η τρέχουσα κατάσταση στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας».

