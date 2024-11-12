Τραμπ σε Μιλέι: «Είσαι ο αγαπημένος μου πρόεδρος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά την Τρίτη το πρωί με τον Πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέ Μιλέι και ένθερμο υποστηρικτή του.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Τραμπ είπε στον Μιλέι: «Είσαι ο αγαπημένος μου πρόεδρος», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Μιλέι, Μανουέλ Αντόρνι.

Ο Μιλέι, ο οποίος εξελέγη πέρυσι και πολλοί τον συγκρίνουν με τον Τραμπ, θα είναι βασικός σύμμαχος του Τραμπ στη Νότια Αμερική, μια περιοχή όπου κυριαρχούσαν αριστεροί πρόεδροι.

Ο Μιλέι θα ταξιδέψει στο Mar-a-Lago αυτή την εβδομάδα για ένα συνέδριο Conservative Political Action Conference που διοργανώνεται από τον Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Μιλέι συνεχάρη τον Τραμπ για τη νίκη του σε μια ανάρτηση στο X.

«Τώρα, Κάνε την Αμερική Μεγάλη ξανά», έγραψε. «Ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς στην Αργεντινή για να φέρει εις πέρας το καθήκον σου».



Πηγή: skai.gr

