Έρευνα- Φινλανδία: 1 στους 5 άντρες κατηγορεί τις γυναίκες αν πέσουν θύματα βίας

Ένας στους 5 άνδρες στη Φινλανδία εκτιμά πως μία γυναίκα ευθύνεται η ίδια εάν πέσει θύμα βίας λόγω της εμφάνισής της ή της συμπεριφοράς της, σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της φινλανδικής οργάνωσης γυναικών Nyktis, η οποία χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ανησυχητικά».

Σε αυτήν την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 άνδρες, ηλικίας 18 έως 79 ετών, το ερώτημα που τέθηκε ήταν εάν σε μία γυναίκα «θα μπορούσε να αξίζει να βρεθεί στο στόχαστρο μιας βίαιης ενέργειας λόγω του τρόπου με τον οποίο ντύνεται, της εμφάνισής της ή της συμπεριφοράς της».

Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ένας στους πέντε άνδρες είπε ότι συμφωνούσε με αυτήν την πρόταση.

«Η έρευνά μας καταδεικνύει ότι ενώ όλοι οι άνδρες δεν αποδέχονται τη βία σε βάρος των γυναικών, είναι πάρα πολλοί σε αριθμό αυτοί που την ανέχονται, κάτι που είναι ανησυχητικό», σχολίασε σε ένα δελτίο Τύπου η Σίλα Κάκολα, πρόεδρος της Nytkis και του φινλανδικού Παρατηρητηρίου κατά της βίας.

«Πρέπει να αλλάξουμε πολλά σε αυτές τις συμπεριφορές και οι ίδιοι οι άνδρες έχουν έναν ρόλο κλειδί να διαδραματίσουν», συμπλήρωσε η ίδια.

Τα αποτελέσματα καταγράφουν αντιφάσεις: αν το 21% των ανδρών εκτιμά ότι οι γυναίκες ενδέχεται να αξίζουν να πέσουν θύματα βίας, το 90% κρίνει πως η βία σε βάρος των γυναικών είναι κατακριτέα. Οι περισσότεροι εκτιμούν επιπλέον ότι οι άνδρες πρέπει να κάνουν περισσότερα για να βάλουν τέλος σε αυτές τις βίαιες ενέργειες.

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας Πέτερι Όρπο αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τη βία σε βάρος των γυναικών «ντροπή για τη φινλανδική κοινωνία».

«Η κοινωνία στο σύνολό της πρέπει να εργαστεί για να αλλάξει αυτές τις αφύσικες και επικίνδυνες συμπεριφορές και να εξαλείψει τη βία σε βάρος των γυναικών», δήλωσε σε ανάρτηση στο Instagram, καλώντας «τους άνδρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Στη Φινλανδία, οι μισές από τις γυναίκες ηλικίας 16 έως 25 ετών έχουν υπάρξει θύματα σωματικής βίας, απειλών βίας ή σεξουαλικής βίας και μία στις πέντε έχουν υποστεί σοβαρή βία ή βιασμό, σύμφωνα με μια άλλη έρευνα που δημοσιεύτηκε επίσης σήμερα από τη φινλανδική στατιστική υπηρεσία.

«Η εμπειρία της βίας είναι πολύ ευρεία, είτε στο πλαίσιο μίας σχέσης είτε εκτός», σχολίασε η Μάρζουτ Πιετιλαινέν, ερευνήτρια στην υπηρεσία και οι «νέες γυναίκες (…) ιδιαίτερα αντιμετωπίζουν πολλή βία σε διαφορετικούς τομείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

