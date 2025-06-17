ΥΠΕΞ Ιταλίας: Δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου στη Μέση Ανατολή

«Δεν βρισκόμαστε λίγο πριν από μια διεθνή, γενικευμένη σύρραξη, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος επέκτασης του πολέμου σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Corriere della Sera.

«Γι' αυτό τον λόγο, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα, ζητώντας τη στήριξη των μετριοπαθών αραβικών χωρών της περιοχής οι οποίες, όπως και εμείς, έχουν προφανές συμφέρον να επικρατήσει η ειρήνη», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Ο Ιταλός υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι ο Ιρανός ομόλογός του τον διαβεβαίωσε πως η χώρα του δεν εννοεί να παρεμποδίσει την διέλευση εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Χορμούζ.

«Ο κύριος στόχος μας, στη φάση αυτή, είναι να συμβάλουμε στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε να σταματήσει αυτός ο τόσο επικίνδυνος πόλεμος», δήλωσε στην Corriere della Sera ο Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε, τέλος, ότι «η κυβέρνηση του Ιράν πρέπει να προσφέρει ένα μήνυμα ειρήνης" και ότι "ο μόνος τρόπος είναι να ακυρώσει το στρατιωτικό, πυρηνικό της πρόγραμμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

