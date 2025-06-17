Τουλάχιστον 600 ξένοι υπήκοοι από μια δεκαπενταριά χώρες απομακρύνθηκαν από το Ιράν προς το Αζερμπαϊτζάν μετά την έναρξη των ισραηλινών πληγμάτων κατά της ιρανικής επικράτειας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Αζέρος αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία.

«Από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, τουλάχιστον 600 πολίτες από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων 40 Αζέροι πολίτες απομακρύνθηκαν μέσω του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή.

Οι πολίτες που απομακρύνθηκαν κυρίως Αμερικανοί, Ρώσοι, Γερμανοί, Ισπανοί, Ιταλοί ή ακόμη Κινέζοι, «διέσχισαν τα σύνορα από το μεθοριακό φυλάκιο της Αστάρα (νοτιοανατολικά) στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Αυτοί οι ξένοι υπήκοοι ανακατευθύνθηκαν προς το διεθνές αεροδρόμιο του Μπακού, της πρωτεύουσας, προτού επιβιβαστούν σε πτήσεις για τις πατρίδες τους.

Τα χερσαία σύνορα του Αζερμπαϊτζάν είναι κλειστά από την πανδημία της Covid το 2020, αλλά το Μπακού έλαβε την απόφαση να χορηγήσει "προσωρινά" μία εξαίρεση απέναντι στα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, "για ανάγκες απομάκρυνσης", σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έτσι, η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε από την πρεσβεία της στην Τεχεράνη "το 'μη απαραίτητο' προσωπικό" που αναμένεται να διέλθει "από το Μπακού".

Χθες, το Τουρκμενιστάν, ένα από τα πιο κλειστά κράτη στον κόσμο, δήλωσε πως επέτρεψε τη διέλευση από το έδαφός του περίπου 120 ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το Ιράν, κυρίως πολιτών χωρών της κεντρικής Ασίας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει από τις 13 Ιουνίου πλήγματα χωρίς προηγούμενο εναντίον του Ιράν με σκοπό όπως έχει πει να το εμποδίσει από το να αποκτήσει ατομική βόμβα -- η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.000, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε προχθές, Κυριακή.

Το Ιράν ανταπέδωσε κατ' επανάληψη, προκαλώντας τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή στο Ισραήλ, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

