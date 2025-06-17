G7: Κοινή γραμμή για τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ

Σε κοινή δήλωση προχώρησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και οι εταίροι των G7 για την κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, απευθύνοντας παράλληλα *έκκληση για «επίλυση της ιρανικής κρίσης»*. Την ίδια ώρα, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν εκτάκτως, εν όψει των σοβαρών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αιφνιδιαστική αποχώρηση του Αμερικανού προέδρου από τη σύνοδο της G7 στον Καναδά. Αν και ο ίδιος διέψευσε τα λεγόμενα του Γάλλου προέδρου σχετικά με την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον για διαπραγμάτευση εκεχειρίας, τελικά συνυπέγραψε κοινό ανακοινωθέν με τους υπόλοιπους ηγέτες για τη σύγκρουση Ιράν-Ισραήλ.

Το εν λόγω κοινό ανακοινωθέν επισημαίνει το «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» και υπογραμμίζει: *«Είμαστε ξεκάθαροι ότι το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα»*. Αυτές οι διατυπώσεις, που σύμφωνα με παρατηρητές κάλυψαν την αμερικανική πλευρά, οδήγησαν τον Τραμπ στην αποδοχή και υπογραφή της δήλωσης.

Έκκληση για λύση και ευρωπαϊκή κινητοποίηση

Στο ίδιο ανακοινωθέν απευθύνεται *«έκκληση για επίλυση της ιρανικής κρίσης»*, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευρύτερη αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, πάγιο αίτημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας συγκάλεσε για σήμερα έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, με μοναδικό θέμα τη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κρίσης, όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την ενδεχόμενη πρόκληση νέου μεταναστευτικού κύματος.

Σύγκλιση θέσεων ΕΕ-Ισραήλ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύμπλευση των θέσεων μεταξύ ΕΕ και Ισραήλ σχετικά με το Ιράν. Εκπρόσωπος της Κάλλας δήλωσε ότι *«η Τεχεράνη κατασκεύαζε παράνομα πυρηνική βόμβα»*, επικαλούμενος και πρόσφατο ψήφισμα της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Όπως σημειώνεται, «το Ιράν δεν συμμορφώθηκε με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων».

Την ίδια στιγμή, η ΕΕ αυτή τη στιγμή εμφανίζεται αδύναμη να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή, αφήνοντας την πρωτοβουλία στην Ουάσινγκτον – παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εγγύτερα γεωγραφικά και πολιτικά στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται ότι, σε εκκρεμότητα παραμένει το αίτημα για αναθεώρηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ λόγω των εξελίξεων στη Γάζα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες εντός του ευρωπαϊκού «μπλοκ». Το ζήτημα αναμένεται να επανεξεταστεί στη συνάντηση της 23ης Ιουνίου.

Πηγή: Deutsche Welle

