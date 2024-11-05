Η γερμανική ομοσπονδιακή εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ ύποπτοι ως μέλη μιας ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης συνελήφθησαν στο ανατολικογερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας, στη Γερμανία καθώς και στην Πολωνία.

Οι εισαγγελείς θεωρούν ότι οι συλληφθέντες ανήκουν στους «Σάξονες Αυτονομιστές» ("Saechsische Separatisten"), μια οργάνωση για την οποία πιστεύουν ότι σχηματίσθηκε το αργότερο το Νοέμβριο 2020.

Επτά από τους υπόπτους συνελήφθησαν μέσα και γύρω από τη Λειψία, τη Δρέσδη και το Μάισεν στην ανατολική Γερμανία, ενώ ένας ακόμα συνελήφθη στην πολωνική μεθοριακή πόλη Ζγκοζέλετς.

Unter den festgenommenen der Gruppe "Sächsische Separatisten" ist nach RND-Infos auch der AfD-Stadtrat Kurt Hättasch aus Grimma. https://t.co/1UZJanRl6r — Felix Huesmann (@felixhuesmann) November 5, 2024

Οι ύποπτοι θα εμφανισθούν σήμερα και αύριο, Τετάρτη, ενώπιον ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα τεθούν υπό προσωρινή κράτηση.

Περισσότεροι από 450 μέλη δυνάμεων ασφαλείας και αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της επιχείρησης μόνο στη Γερμανία, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η αστυνομία ερεύνησε γύρω στις 20 ιδιοκτησίες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Έρευνες διεξάγονται επίσης στην Αυστρία.

Ποιοι είναι οι «Σάξονες Αυτονομιστές»

«Πρόκειται για μια μαχητική οργάνωση που αποτελείται από 15 ως 20 άτομα, η ιδεολογία της οποίας χαρακτηρίζεται από ιδέες ρατσιστικές, αντισημιτικές και εν μέρει περί Ημέρας της Κρίσεως», αναφέρεται σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εισαγγελία.

«Τα μέλη της ενώνει μια βαθιά άρνηση της ελεύθερης και δημοκρατικής θεμελιώδους τάξης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας», προστίθεται.

Η οργάνωση φέρεται πεπεισμένη ότι η Γερμανία βρίσκεται τα πρόθυρα της «κατάρρευσης». Όταν αυτό συμβεί, σχεδιάζει να πάρει διά της βίας τον έλεγχο περιοχών στη Σαξονία και ενδεχομένως και σε άλλα ανατολικογερμανικά κρατίδια «για να εγκαθιδρύσει εκεί κράτος και κοινωνία βασισμένα στον Εθνικοσοσιαλισμό», αναφέρεται στη δήλωση.

Στην ίδια δήλωση προστίθεται ότι, σύμφωνα με τα σχέδια της οργάνωσης, «ανεπιθύμητες ομάδες ανθρώπων πρόκειται να εκδιωχθούν από την περιοχή μέσω εθνικής αποκάθαρσης, αν είναι απαραίτητο».

Τέσσερις από τους συλληφθέντες λέγεται ότι ανήκουν στα αρχικά μέλη της οργάνωσης, ενώ ένα πιστεύεται ότι είναι ο ηγέτης της.

Ο εισαγγελέας δήλωσε ότι μέλη της οργάνωσης έχουν κάνει επανειλημμένα στρατιωτική εκπαίδευση με εξοπλισμό μάχης: «Εξασκούνται ιδιαιτέρως στο αντάρτικο πόλεων, στο χειρισμό πυροβόλων όπλων, σε νυκτερινές πορείες και περιπολίες».

Η οργάνωση διαθέτει στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως στολές καμουφλάζ, κράνη, αντιασφυξιογόνες μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα, σύμφωνα με την εισαγγελία.

Ο γερμανός υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε: «Είναι μια σπουδαία επιτυχία το γεγονός ότι ο Ομοσπονδιακός Εισαγγελέας και οι αρχές ασφαλείας κατάφεραν να αποκαλύψουν αυτά τα τερατώδη σχέδια και να συλλάβουν τους υπευθύνους».

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, αυτή η έρευνα υπενθυμίζει ότι η θεμελιώδης τάξη της Γερμανίας απειλείται από πολλές πλευρές.

«Το γεγονός ότι προσφερόταν εκπαίδευση σε όπλα και υπήρχε προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού φανερώνει πόσο επικίνδυνοι είναι αυτοί οι δεξιοί εξτρεμιστές», δήλωσε η γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ.

Πηγή: skai.gr

