Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σταθερή προτίμηση στην Κάμαλα Χάρις έναντι του Ντόναλντ Τραμπ επιδεικνύουν οι Βρετανοί πολίτες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας περιόδου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τελευταία μέτρηση από την YouGov έδειξε πως το 61% υποστηρίζει την υποψήφια των Δημοκρατικών, έναντι μόνο 16% που θα ήθελε εκλογή Τραμπ.

Μόνο οι υποψήφιοι του υπερδεξιού κόμματος Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ στηρίζουν κατά πλειοψηφία τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικανών (51%-27%).

Οι Βρετανοί χαρακτηρίζουν στην πλειοψηφία τους «μέτριο» πρόεδρο τον Τζο Μπάιντεν. Οι περισσότεροι (41%) θεωρούν ότι η κα Χάρις θα γινόταν «σπουδαία» ή «καλή» πρόεδρος, ενώ για τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρούν πως η νέα προεδρία του θα ήταν από «κακή» έως «φρικτή» (σε ποσοστό 69%).

Επίσης, σε ποσοστό 65% οι Βρετανοί αναμένουν «οπωσδήποτε» ή «πιθανότατα» βίαια επεισόδια σε περίπτωση μη εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ.

Η βρετανική κυβέρνηση υπό τον Κιρ Στάρμερ διατείνεται πως θα συνεργαστεί με όποιον ηγέτη προκύψει από τις αμερικανικές εκλογές. Οι πολιτικοί σχολιαστές πάντως προειδοποιούν ότι η σφοδρή κριτική του παρελθόντος προς τον κ. Τραμπ από τον ίδιο τον Στάρμερ και ιδίως τον Υπ. Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δε θα ξεχαστούν εύκολα από τον πιθανό νέο πρόεδρο.

Εξάλλου, το επιτελείο Τραμπ κατήγγειλε στις αρμόδιες εκλογικές αρχές στις ΗΠΑ παράτυπη εξωτερική ανάμειξη από τους Εργατικούς, με εκατοντάδες εθελοντές του βρετανικού κυβερνώντος κόμματος να σπεύδουν να βοηθήσουν την εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις.

Από την άλλη πλευρά, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ ο κ. Στάρμερ έγινε δεκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι όμως και από την Κάμαλα Χάρις, που επικαλέστηκε φόρτο προεκλογικής εργασίας.

Οι Βρετανοί ανησυχούν για τη στάση του Τραμπ έναντι του ΝΑΤΟ, της Ρωσίας, των προϊόντων από την Κίνα, αλλά και ευρύτερα για το ενδεχόμενο υψηλών δασμών στις εισαγωγές από άλλες χώρες, περιλαμβανομένης της Βρετανίας.

Το βασικό διμερές ζήτημα, βεβαίως, είναι η σύναψη μιας επικαιροποιημένης και αναβαθμισμένης εμπορικής συμφωνίας μετά από το Brexit, κάτι που αποδείχθηκε ανέφικτο ακόμα και υπό τη διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, επισημαίνουν όσοι έχουν αμφιβολίες για την έμφαση που θα δώσει η Κάμαλα Χάρις στην «ειδική σχέση» με τη Βρετανία.

Η επικρατούσα αίσθηση πάντως στο Λονδίνο είναι ότι ιδίως μετά την αλλαγή κυβέρνησης στην Ντάουνινγκ Στριτ, μια πρόεδρος Χάρις θα έκρυβε λιγότερες εκπλήξεις και θα παρουσίαζε λιγότερες προκλήσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο από όσο ένας πρόεδρος Τραμπ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.