Τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ αγνοείται η τύχη δεκάδων άλλων μετά το ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης πλεούμενου που μετέφερε κυρίως Αιθίοπες μετανάστες, γνωστοποίησαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο υεμενίτες αξιωματούχοι.

Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί τουλάχιστον 76 πτώματα ενώ 32 άνθρωποι έχουν διασωθεί, σύμφωνα με δύο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας της Υεμένης.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) ανακοίνωσε ότι 157 άνθρωποι επέβαιναν στο πλεούμενο.

Το ναυάγιο σημειώθηκε στον κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά της επαρχίας του Αμπιγιάν στη νότια Υεμένη, συχνό προορισμό των πλεούμενων διακινητών που μεταφέρουν μετανάστες οι οποίοι ελπίζουν να φθάσουν στις πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία, γείτονας της Υεμένης.

Ορισμένοι από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο Άντεν, σύμφωνα με μία από τις πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο ΔΟΜ είχε ανακοινώσει προηγουμένως έναν απολογισμό 68 νεκρών. «Η τύχη των εξαφανισμένων παραμένει άγνωστη», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αμπντουσάτορ Εσόεφ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

Παρά τη σύγκρουση που μαίνεται από το 2014 στην Υεμένη, η άτακτη μετανάστευση μέσω αυτής της φτωχής χώρας της Αραβικής Χερσονήσου συνεχίζεται. Οι μετανάστες προέρχονται κυρίως από την Αιθιοπία, η οποία συγκλονίζεται επίσης από εθνοτικές συγκρούσεις.

Κάθε χρόνο, χιλιάδες Αφρικανοί μετανάστες παίρνουν την «ανατολική οδό» διασχίζοντας την Ερυθρά Θάλασσα από το Τζιμπουτί προς την Υεμένη, με την ελπίδα να φθάσουν στη συνέχεια στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες του Κόλπου.

Το πλεούμενο μετέφερε κυρίως Αιθίοπες μετανάστες, σύμφωνα με τη διεύθυνση των δυνάμεων ασφαλείας της επαρχίας του Αμπιγιάν, η οποία είχε ανακοινώσει χθες, Κυριακή, «μια ευρεία επιχείρηση για να περισυλλεγούν τα πτώματα μεγάλου αριθμού» ανθρώπων που πνίγηκαν.

Πηγή στους κόλπους του ΔΟΜ επιβεβαίωσε επίσης στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους στο πλεούμενο ήταν αιθιοπικής εθνικότητας.

Τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού διακινητές ανάγκασαν μετανάστες να αποβιβαστούν από ένα σκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τις μεταναστεύσεις.

Πέρυσι ο ΔΟΜ είχε καταγράψει τουλάχιστον 558 νεκρούς σ' αυτή τη μεταναστευτική οδό, οι 462 από τους οποίους λόγω ναυαγίων.

Οι μετανάστες διασχίζουν το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που χωρίζει το Τζιμπουτί από την Υεμένη, μια μείζονα οδό για το διεθνές εμπόριο, αλλά επίσης για τις μεταναστεύσεις και για τη διακίνηση ανθρώπων.

Σύμφωνα με τον ΔΟΜ, «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αποκλεισμένοι στην Υεμένη και υφίστανται καταχρήσεις και εκμετάλλευση στη διάρκεια του περίπλου τους».

Οι πλούσιες πετρελαϊκές μοναρχίες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υποδέχονται πολλούς ξένους εργάτες που φθάνουν από την ινδική υποήπειρο ή από την Αφρική.

Τον Απρίλιο, περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα που αποδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχε στόχο ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στην Υεμένη, σύμφωνα με τους αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

