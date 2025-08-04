Και οι πέντε μεταλλωρύχοι που παγιδεύτηκαν την Παρασκευή εξαιτίας της κατάρρευσης στοάς στο μεγαλύτερο μεταλλείο χαλκού στον κόσμο, στη νότια Χιλή, βρέθηκαν νεκροί, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η εισαγγελία της περιοχής, μετά τον εντοπισμό του τελευταίου πτώματος.

«Βρήκαμε (νεκρό) τον τελευταίο από τους εργαζόμενους που αγνοούνταν», δήλωσε στον Τύπο ο περιφερειακός εισαγγελέας στην Ο’ Χίγκινς, ο Ακίλες Κουμπίγιος, ανακοινώνοντας τον τερματισμό των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Με στοές μήκους 4.500 χιλιομέτρων, το Ελ Τενιέντε είναι το μεγαλύτερο υπόγειο κοίτασμα χαλκού στον πλανήτη. Το εκμεταλλεύεται η CODELCO, δημόσια επιχείρηση της Χιλής.

Όλα τα πτώματα βρέθηκαν στο ίδιο σημείο, εκεί όπου έγινε την Πέμπτη κατάρρευση στοάς εξαιτίας «σεισμικού συμβάντος». Η αιτία του «συμβάντος» ερευνάται, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο αν επρόκειτο για φυσική σεισμική δόνηση ή αν οφειλόταν στην εξερεύνηση.

Από σήμερα «αρχίσει στάδιο-κλειδί, αυτό της έρευνας», δήλωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της CODELCO, ο Μάξιμο Πατσέκο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υποσχόμενος ότι θα γίνει «ό,τι είναι απαραίτητο για να εξιχνιαστεί κάθε λεπτομέρεια αυτής της τραγωδίας».

«Είμαστε οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι να γίνει γνωστό το ταχύτερο και κατά τρόπο αξιόπιστο τι συνέβη», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος Γκαμπριέλ Μπόριτς πήγε χθες επιτόπου, στη Ρανκάγουα, 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας Σαντιάγο. Αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των πέντε εργαζομένων που αγνοούνται, κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος.

Τόνισε πως ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο, «το πιο οδυνηρό», και πλέον ξεκινά το δεύτερο, της «διαλεύκανσης των γεγονότων», προκειμένου «να κατανοήσουμε τι συνέβη», σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το δυστύχημα συγκαταλέγεται στις χειρότερες τραγωδίες στο μεταλλείο Ελ Τενιέντε τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.

Κατ’ εντολή της κυβέρνησης του προέδρου Μπόριτς, οι εργασίες στο χαλκωρυχείο ανεστάλησαν την Παρασκευή, για να διευκολυνθούν οι έρευνες. Παρά το τέλος της επιχείρησης διάσωσης η υπουργός Ορυχείων και Μεταλλείων Ορόρα Γουίλιαμς διευκρίνισε πως δεν έχει αποφασιστεί πότε θα αρχίσουν ξανά.

Την περασμένη χρονιά, στο μεταλλείο στην Ελ Τενιέντε εξορύχθηκαν 356.000 τόνοι χαλκού, με άλλη λόγια το 6,7% της παραγωγής της Χιλής, της μεγαλύτερης παραγωγού παγκοσμίως με 5,3 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση.

Η CODELCO απασχολεί άμεσα 4.000 ανθρώπους και άλλους 15.000 μέσω εταιρειών που έχουν αναλάβει υπεργολαβίες.

Ο τομέας των μεταλλείων στη Χιλή θεωρείται πως συγκαταλέγεται στους πιο ασφαλείς στην υφήλιο. Το 2024, ο δείκτης θνησιμότητας των εργαζομένων στη βιομηχανία αυτή δεν ξεπερνούσε το 0,02%, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία γεωλογίας, μεταλλείων και ορυχείων του κράτους της Λατινικής Αμερικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

