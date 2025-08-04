Έκτακτη συνεδρίαση αύριο του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους ομήρους στη Γάζα

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκαλεί αύριο Τρίτη κατεπείγουσα συνεδρίαση για το ζήτημα των ισραηλινών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Κυριακή ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον διεθνή οργανισμό, με φόντο την ατμόσφαιρα αγανάκτησης για την τύχη τους στον θύλακα, ρημαγμένο έπειτα από 22 μήνες πολέμου και απειλούμενο από λιμό.

Ο Ντάνι Ντάνον, πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, ανήγγειλε τη συνεδρίαση αυτή μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, μερικές ημέρες αφού είδαν το φως της δημοσιότητας βίντεο στα οποία εικονίζονται τρομερά αδυνατισμένοι δυο ισραηλινοί όμηροι.

Ο κ. Ντάνον διευκρίνισε πως το Συμβούλιο Ασφαλείας «θα συγκληθεί (αύριο) Τρίτη σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για την καταστροφική κατάσταση των ομήρων στη Γάζα».

Η δημοσιοποίηση την Πέμπτη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και σύμμαχό του, τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ, τριών βίντεο στα οποία εικονίζονται αυτοί οι δυο ισραηλινοί όμηροι, απισχνασμένοι, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και έντονο διάλογο για την ανάγκη να κλειστεί συμφωνία προκειμένου να αφεθούν ελεύθεροι οι άνθρωποι αυτοί, που είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της άνευ προηγουμένου εφόδου της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε το έναυσμα του πολέμου.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε χθες τη συνδρομή της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) για να «προσφερθούν τρόφιμα» καθώς και «ιατρική περίθαλψη» στους ομήρους.

Λίγο αργότερα, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δήλωσε διατεθειμένος να απαντήσει «θετικά» σε οποιοδήποτε αίτημα της ΔΕΕΣ, αλλά αξίωσε προηγουμένως «το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων ΟΗΕ για να περάσουν τροφή και φάρμακα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κασάμ «δεν στερούν εσκεμμένα την τροφή από τους αιχμαλώτους», υποστήριξε το κίνημα, προσθέτοντας πως οι όμηροι «δεν έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση όσο συνεχίζονται ο αποκλεισμός και η πολιτική της λιμοκτονίας».

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς αναφέρονται την καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο παλαιστινιακός θύλακος, που εξαρτάται απόλυτα από την ανθρωπιστική βοήθεια, είναι αντιμέτωπος με την απειλή «γενικευμένου λιμού», προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Διεθνείς οργανισμοί και μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν τα επανειλημμένα εμπόδια των ισραηλινών αρχών, που πυροδοτούν το χάος. Σύμφωνα με πηγές σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς και ειδικούς, η βοήθεια, που φτάνει με το σταγονόμετρο, λεηλατείται από συμμορίες.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Στις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας 60.332 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί την 7η Οκτωβρίου 2023, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό, έπειτα από δυο συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός που επέτρεψαν την απελευθέρωση των υπολοίπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

