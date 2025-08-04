Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν πάντα προκλητικός σχετικά με τις προσπάθειές του να ξαναγράψει την ιστορία ασκώντας πίεση σε αμερόληπτους ανθρώπους και διαστρεβλώνοντας την αλήθεια. Αλλά την τελευταία εβδομάδα οι ανησυχίες έχουν ενταθεί σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Ως αρχικό παράδειγμα το δημοσίευμα αναφέρει ότι τον περασμένο Μάρτιο ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε ένα εκτελεστικό διάταγμα που στόχευε το Ινστιτούτο Σμιθσόνιαν, το οποίο ξεκινούσε ως εξής: «Την τελευταία δεκαετία, οι Αμερικανοί έχουν γίνει μάρτυρες μιας συντονισμένης και εκτεταμένης προσπάθειας να ξαναγραφτεί η ιστορία του Έθνους μας, αντικαθιστώντας τα αντικειμενικά γεγονότα με μια διαστρεβλωμένη αφήγηση που καθοδηγείται από την ιδεολογία και όχι από την αλήθεια».

Πολλοί σκέφτηκαν ότι η εντολή ήταν μάλλον μια ελαφρώς συγκαλυμμένη προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του Τραμπ. Η εντολή, για παράδειγμα, ανέφερε την επιθυμία να αφαιρεθεί η «ακατάλληλη ιδεολογία» από ινστιτούτα όπως το Σμιθσόνιαν. Τελικά, ορισμένες ιστορικές πληροφορίες εξαφανίστηκαν πρόσφατα από το ινστιτούτο, οι οποίες τυχαίνει να αποτελούν αντικειμενικά ιστορικά στοιχεία που ο Τραμπ πραγματικά αντιπαθεί.

Το Σμιθσόνιαν ανέφερε από την πλευρά του ότι ένας πίνακας με πληροφορίες από έκθεση που αφορά τα «Όρια της Προεδρικής Εξουσίας» αφαιρέθηκε από το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας τον περασμένο μήνα, μετά από έλεγχο που έγινε στο «παλαιό περιεχόμενο» του μουσείου. Στην πραγματικότητα εξαφανίστηκαν παραδείγματα των μεγαλύτερων προσπαθειών του Κογκρέσου να περιορίσει την εξουσία του Τραμπ.

Αν και το Σμιθσόνιαν ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Σάββατο ότι «δεν του ζητήθηκε από καμία κυβέρνηση» ή κυβερνητικό αξιωματούχο να αφαιρέσει το περιεχόμενο και ότι μια ενημερωμένη έκδοση της έκθεσης θα αναφέρει τελικά όλες τις προσπάθειες καθαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας του Τραμπ, όλα αυτά είναι αρκετά Οργουελιανά. Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Τραμπ απέλυσε την επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας, Έρικα ΜακΕντάρφερ. Αυτό συνέβη λίγες ώρες αφότου η υπηρεσία ενημέρωσε τον Τραμπ για τα πολύ άσχημα νούμερα για την απασχόληση τον Ιούλιο. Μερικοί σύμμαχοι του Τραμπ προσπάθησαν να παρουσιάσουν ένα καλό πρόσωπο σε αυτό, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση της ΜακΕντάρφερ ήταν δικαιολογημένη επειδή οι μεγάλες αναθεωρήσεις στους αριθμούς των θέσεων εργασίας πρόδωσαν κακή δουλειά. Αλλά όπως έκανε με την απόλυση του τότε διευθυντή του FBI Τζέιμς Μπ. Κόμεϊ πριν από οκτώ χρόνια, ο Τραμπ γρήγορα τα υπονόμευσε όλα αυτά. Δήλωσε στο Newsmax ότι «την απολύσαμε επειδή δεν πιστεύαμε τους σημερινούς αριθμούς».

Την απάντηση ωστόσο αυτή του αμερικανού προέδρου δεν την είδαν όλοι με καλό μάτι. Η γερουσιαστής Σύνθια Λούμις του Ουαϊόμινγκ, για παράδειγμα, το χαρακτήρισε «κάπως παρορμητικό» να απολύσει την επικεφαλής πριν διαπιστωθεί εάν τα νέα στοιχεία ήταν στην πραγματικότητα λανθασμένα.

«Δεν είναι λάθος του στατιστικολόγου αν οι αριθμοί είναι ακριβείς και ότι δεν είναι αυτό που ήλπιζε ο πρόεδρος», δήλωσε ο Λούμις, ο οποίος δεν ασκεί συχνά κριτική στον Τραμπ.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα πρόσθεσε ότι αν ο Τραμπ «το έκανε απλώς επειδή δεν τους άρεσαν οι αριθμοί, θα πρέπει να ωριμάσει».

Οι γερουσιαστές Ραντ Πολ από το Κεντάκι και Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα ανησυχούσαν ότι η κίνηση του Τραμπ θα έκανε τους ανθρώπους να μην μπορούν να εμπιστεύονται τα δεδομένα που δημοσιεύει η κυβέρνηση.Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση σχολιάζει το CNN. Δεν είναι τόσο ότι ο Τραμπ φαίνεται να απολύει κάποιον ως αντίποινα, αλλά το μήνυμα που στέλνει σε όλους τους άλλους που βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Το μήνυμα είναι ότι ίσως θα πρέπει αυτά τα δεδομένα και αυτά τα συμπεράσματα να είναι της αρεσκείας του Τραμπ, αλλιώς θα υπάρξουν συνέπειες. Σε περίπτωση όμως που η επόμενη έκθεση για την απασχόληση είναι εξαιρετική το ερώτημα είναι θα το πιστέψουν οι αγορές;

Σύμφωνα με το δημοσίευμα είναι καταγεγραμμένες πολλές μάλλον ωμές προσπάθειες του Τραμπ να ελέγξει τέτοιες αφηγήσεις και να ξαναγράψει την ιστορία στο παρελθόν όπως οι προσπάθειες της κυβέρνησής του να εξαλείψει την ποικιλομορφία και την ισότητα, ο Τραμπ και η κυβέρνησή του έχουν κατά καιρούς εκφράσει μάλλον αρνητικά την άποψη για τα δικαιώματα ελευθερίας του λόγου όσων διαφωνούν μαζί τους και ξεκίνησε τη θητεία του με την απομάκρυνση από το Πεντάγωνο των στρατιωτικών ηγετών που συγκρούστηκαν μαζί του. Όλα αυτά ενισχύουν την ιδέα ότι ο Τραμπ προσπαθεί να εδραιώσει την εξουσία ακολουθώντας μάλλον βαριές και κραυγαλέες τακτικές.





Πηγή: skai.gr

