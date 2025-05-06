Ισραηλινά μαχητικά εξαπέλυσαν αεροπορική επιδρομή στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι, στην πρωτεύουσα της Υεμένης, όπως ανακοίνωσαν επισήμως οι ΙDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις). Είχαν εκδώσει προειδοποίηση πριν από την επίθεση.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν και βίντεο με τα πλήγματα, και χάρτες με τους στόχους που έπληξαν τη Δευτέρα στην Υεμένη. Οι IDF δηλώνουν αποφασισμένες να συνεχίσουν να επιχειρούν κοντά και μακριά ενάντια σε όλες τις απειλές που τίθενται κατά των Ισραηλινών πολιτών, τονίζεται.

Israeli airstrikes underway at Sanaa airport following warnings by the IDF for civilians to evacuate the area. pic.twitter.com/LuFSr3zA4F — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2025

Αναφορές κάνουν λόγο για εκρήξεις στην περιοχή του αεροδρομίου.

Israeli airstrikes targeting Houthis sites in Sanaa, Yemen. pic.twitter.com/ZHcFBU3bKc — Joe Truzman (@JoeTruzman) May 6, 2025

Η επίθεση έρχεται ως απάντηση στις επανειλημμένες επιθέσεις με πυραύλους και drones της φιλοϊρανικής οργάνωσης κατά του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης εκείνης στο Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν την Κυριακή, κατά την οποία τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα, το Ισραήλ είχε πλήξει με βομβαρδισμούς την περιοχή κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

