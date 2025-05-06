Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή για εκκένωση της περιοχής κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, καθώς επίκειται αεροπορικό πλήγμα.

#عاجل ‼️ انذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخارطة المرفقة.

⭕️ندعوكم إلى اخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة اخلاء هذه المنطقة فورًا

⭕️عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر pic.twitter.com/5qXw5x4SBD May 6, 2025

Χτες, Δευτέρα, σημειώθηκαν και σφοδροί βομβαρδισμοί κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης.

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.





