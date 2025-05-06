Λογαριασμός
Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου της Σαναά - Επίκειται αεροπορικό πλήγμα

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου - Χτες σημειώθηκαν βομβαρδισμοί κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα

Υεμένη

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή για εκκένωση της περιοχής κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο στη Σαναά, την πρωτεύουσα της Υεμένης, καθώς επίκειται αεροπορικό πλήγμα.

Χτες, Δευτέρα, σημειώθηκαν και σφοδροί βομβαρδισμοί κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης. 

Περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι βομβαρδίζονται σχεδόν καθημερινά από τις 15 Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών εναντίον των ανταρτών, με σκοπό να τους υποχρεώσουν να σταματήσουν να απειλούν εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, οι Χούθι άρχισαν να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ και πλοίων – που θεωρούν ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τη Βρετανία –, διαμηνύοντας ότι ενεργούσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.


 

