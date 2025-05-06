Γάζα: Κατάληψη και εκκαθαρίσεις σχεδιάζει το Ισραήλ

Άτυπο τελεσίγραφο θέτει το Ισραήλ μέχρι την ολοκλήρωση της επικείμενης περιοδείας Τραμπ στη Μέση Ανατολή, προτού καταλάβει πλήρως τη Γάζα και ξεκινήσει τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.

Ανταπόκριση

Άρματα του Γεδεών

Αυτή είναι η κωδική ονομασία του νέου σχεδίου επιχειρήσεων στη Γάζα, που ενέκρινε η περιορισμένη σύνθεση του ισραηλινού υπουργικό συμβούλιο (ΚΥΣΕΑ) με προοπτική να τεθεί σε εφαρμογή το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το κύριο χαρακτηριστικό της επιχείρησης θα είναι η επ’ αόριστον ανακατάληψη εδαφών του θύλακα. Όπως ορίζει το σχέδιο, ο ισραηλινός στρατός αρχικά θα καλεί τους αμάχους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένες περιοχές. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιεί εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες, αφενός θα εξουδετερώνει ενόπλους της Χαμάς, καταστρέφοντας παράλληλα σήραγγες και αποθηκευμένο οπλισμό της οργάνωσης και αφετέρου θα εντείνει τις προσπάθειές του να εντοπίσει τα σημεία κράτησης των Ισραηλινών ομήρων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν κρύβουν ότι η επιχείρηση θα διαρκέσει πολλούς μήνες και για αυτόν τον λόγο έχουν ήδη κληθεί δεκάδες χιλιάδες έφεδροι.

Τι προβλέπει το νέο ισραηλινό σχέδιο επιχειρήσεων

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει επίσης λεπτομέρειες για την εισροή και διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, αποθέματα της οποίας φέρεται ότι θα λήξουν εντός των επομένων δύο εβδομάδων. Όπως μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, ο στρατός έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζει πιλοτικά μεγάλο προσφυγικό καταυλισμό, αρχικά στην νέα «νεκρή ζώνη» στην ευρύτερη περιοχή της Ράφα και έως τα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, με την προοπτική να ανεγερθούν παρόμοιες τέτοιες «ανθρωπιστικές ζώνες» σε όλα τα τμήματα του θύλακα. Στους νέους αυτούς καταυλισμούς θα κληθούν να εγκατασταθούν οι άμαχοι, όπου ο ισραηλινός στρατός θα έχει ήδη μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια από το Ισραήλ. Η διανομή της προς τους αμάχους θα γίνεται από μισθοφόρους αμερικανικής ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, όπως δημοσίευσε πρόσφατα η αμερικανική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios και επιβεβαίωσαν καλά πληροφορημένες ισραηλινές στρατιωτικές πηγές.

Άτυπο τελεσίγραφο

Ωστόσο, η ισραηλινή πλευρά δείχνει να αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που υιοθέτησε, θέτοντας τον πήχη πολύ ψηλά. Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου, χθες το βράδυ άφησε να διαρρεύσει στα τοπικά μέσα η είδηση ότι προτίθεται να δώσει ένα «τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας», προτού τα «Άρματα του Γεδεών» αναλάβουν δράση. Συγκεκριμένα, Iσραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στα κρατικά ΜΜΕ, υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι αυτό το νέο – και ομολογουμένως πρακτικά δύσκολο – επιχειρησιακό σχέδιο δεν θα τεθεί σε εφαρμογή πριν την ολοκλήρωση της επικείμενης περιοδείας του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην περιοχή.

Καταλυτικής σημασίας η επικείμενη περιοδεία Τραμπ

Πρώτος σταθμός της περιοδείας Τραμπ θα είναι η Σαουδική Αραβία στις 13 Μαΐου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Κατάρ και οι συναντήσεις του στην περιοχή θα ολοκληρωθούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 16 Μαΐου. Σημαντική λεπτομέρεια του προγράμματος, το οποίο λέγεται ότι δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, είναι ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής του, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει σε μία έκτακτη διάσκεψη των ηγετών των χωρών-μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), στο οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, το Ομάν, τα ΗΑΕ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και το Κουβέιτ. Θεωρείται βέβαιο ότι στο επίκεντρο της ατζέντας της διάσκεψης αλλά και του γενικότερου πλαισίου των επαφών που θα έχει ο Τραμπ με τους Άραβες ηγέτες - πέρα από την πορεία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν που διανύουν μία δύσκολη καμπή - θα τεθεί επί τάπητος μία ακόμα απόπειρα εξεύρεσης μίας διεξόδου εκεχειρίας στη Γάζα. Σύμφωνα με αραβικά και ισραηλινά μέσα, έχει ήδη αναπτυχθεί έντονη κινητικότητα, κυρίως εκ μέρους του Καΐρου και του Ριάντ, προτείνοντας μία σειρά από εναλλακτικές και ελπίζοντας ακόμα σε μία συμφωνία πενταετούς ανακωχής. Σκέψεις που ωστόσο ισραηλινοί αναλυτές σχολιάζουν ως «τουλάχιστον ανεφάρμοστες».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.