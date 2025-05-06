Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιθανό να διεξαχθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα του Ομάν, με τα ιρανικά κρατικά μέσα να υποδεικνύουν την 11η Μαΐου ως πιθανή ημερομηνία.

Επισημαίνοντας ότι η ημερομηνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ιρανική πηγή, κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης, δήλωσε στο πρακτορείο Reuters: «Οι συνομιλίες θα διεξαχθούν για δύο ημέρες στη Μουσκάτ, είτε το Σάββατο και την Κυριακή είτε την Κυριακή και τη Δευτέρα».

Ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε να διεξαχθεί ο τέταρτος γύρος συνομιλιών στις 3 Μαΐου στη Ρώμη, αλλά αναβλήθηκε με τον διαμεσολαβητή Ομάν να επικαλείται «λόγους εφοδιαστικής υποστήριξης».

Ο κορυφαίος διαπραγματευτής των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε επίσης πως η Ουάσινγκτον προσπαθεί να πραγματοποιήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Axios, μία ημέρα μετά τη δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, που επανέλαβε τη δέσμευση της Τεχεράνης στις διπλωματικές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων, έχει απειλήσει με επίθεση το Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την κυβέρνησή του για την επίλυση της μακροχρόνιας διαμάχης.

Οι δυτικές χώρες υποστηρίζουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποσκοπεί στην παραγωγή όπλων, ενώ το Ιράν επιμένει ότι είναι αποκλειστικά για ειρηνικούς, πολιτικούς σκοπούς.



Πηγή: skai.gr

