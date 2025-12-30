Η υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην χώρα και απαγόρευση 72 ωρών σε όλα τα συνοριακά περάσματα, εξαιτίας της πρόσφατης προέλασης των δυνάμεων των αυτονομιστών του νότου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο υπό τη Σαουδική Αραβία διεθνής συνασπισμός που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015, ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του βομβάρδισαν όπλα και οχήματα που παραδόθηκαν σε μαχητές του Συμβουλίου Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ, Southern Transitional Council ,STC), στο λιμάνι Μουκάλα, από πλοία που είχαν αναχωρήσει από τα Εμιράτα.

Το Σάββατο, ο συνασπισμός κάλεσε τους Υεμενίτες αυτονομιστές του νότου να αποσυρθούν «ειρηνικά» από τις δύο επαρχίες Χαντραμούτ και Μάχρα, που κυρίευσαν πρόσφατα.

Ακόμη, η κυβέρνηση της Υεμένης έκανε γνωστό πως ακυρώνει τη διμερή συμφωνία για την Άμυνα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κατηγορώντας τα πως υποστηρίζουν τους αυτονομιστές του ΣΜΝ, απαιτώντας να αποσύρει όλες τις δυνάμεις της από το υεμενίτικο έδαφος.

Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου, Ρασάντ αλ Αλίμι, ανέφερε πως έδωσε προθεσμία 24 ωρών στις δυνάμεις των ΗΑΕ να αποχωρήσουν.

Το αυτονομιστικό κίνημα Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ) κατέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλα τμήματα εδάφους κυρίως στη Χαντραμούτ και είπε ότι θέλει να αποκαταστήσει το πρώην κράτος της Νότιας Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο από το 1967 έως το 1990.

Πηγή: skai.gr

