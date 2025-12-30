Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία βομβάρδισε φορτία όπλων που παρέδωσαν στους αυτονομιστές της Υεμένης τα ΗΑΕ

Ο υπό την ηγεσία του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας στρατιωτικός συνασπισμός, ο οποίος επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015 ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε φορτία όπλων και τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) που είχαν μόλις εκφορτωθεί από δυο πλοία ερχόμενα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

«Λόγω των κινδύνων και της κλιμάκωσης που εγείρονταν από τα όπλα αυτά, που απειλούσαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα, οι αεροπορικές δυνάμεις του συνασπισμού διεξήγαγαν το πρωί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στοχοποιώντας τα όπλα και τα οχήματα μάχης που είχαν εκφορτωθεί στο λιμάνι της Αλ Μουκάλα» ανέφερε το πρακτορείο.

Το Σάββατο, ο συνασπισμός κάλεσε τους Υεμενίτες αυτονομιστές του νότου να αποσυρθούν «ειρηνικά» από επαρχίες που κυρίευσαν πρόσφατα.

Οι ανακοινώσεις του Ριάντ ακολούθησαν βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων των αυτονομιστών, με αυτούς τους τελευταίους να τους προσάπτουν στη γειτονική Σαουδική Αραβία, τον κυριότερο υποστηρικτή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Το λεγόμενο Συμβούλιο Μετάβασης, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε γνωστό ότι κυρίευσε τις τελευταίες εβδομάδες αχανείς περιοχές στις επαρχίες Μάχρα και ιδίως Χαντραμούτ (ανατολικά), χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση. Υποστηρικτές του καλούν να επανιδρυθεί το κράτος της Νότιας Υεμένης, άλλοτε σοσιαλιστική δημοκρατία -η μοναδική στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον μουσουλμανικό κόσμο-, ανεξάρτητη χώρα από το 1967 μέχρι το 1990, όταν ενώθηκε με την αραβική δημοκρατία της Υεμένης.

Με φόντο την κλιμάκωση της έντασης στο εσωτερικό της, η αναγνωρισμένη από τη διεθνή κοινότητα ζήτησε την Παρασκευή τον συνασπισμό υπό το Ριάντ να ληφθούν «μέτρα» προς υποστήριξή της.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την ίδια ημέρα να ασκηθεί «αυτοσυγκράτηση», αποφεύγοντας να διαλέξει πλευρά στη διένεξη ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, συμμάχους-κλειδιά των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι νέες εχθροπραξίες εγείρουν κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης στην Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της Αραβικής Χερσονήσου, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ εκτυλίσσεται μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, με φόντο τις αντιπαλότητες χωρών της περιοχής.

Ο πόλεμος στην Υεμένη προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και έκανε τη χώρα κομμάτια.

Ήταν ήδη μοιρασμένη στα δύο, με τους Χούθι, κίνημα ανταρτών υποστηριζόμενο από το Ιράν, να διατηρούν τον έλεγχο στην πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βορρά, που κυρίευσαν το 2014, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, συμμαχία ετερόκλιτων δυνάμεων, να ελέγχει τον νότο και να έχει μεταφέρει «προσωρινά», πρακτικά μέχρι νεοτέρας, την έδρα της στην Άντεν.

Συνεχίζει γενικά να εφαρμόζεται συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που κλείστηκε με μεσολάβηση των Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και τους Χούθι το 2022, αν και επισήμως δεν ανανεώθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

