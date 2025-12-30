Livin' la vida loca... Αγνοώντας το δράμα στην Ουκρανία, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Βλαντιμίρ Πούτιν μοιράστηκε την Κυριακή ένα βίντεο στο οποίο κάνει χαλαρό wakesurfing στα ανοιχτά των ακτών της Φλόριντα πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ - ο ειδικός απεσταλμένος με σπουδές το Χάρβαρντ και επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας - μοιράστηκε το βίντεο στο X, μαζί με τη λεζάντα «Πνεύμα του Μαϊάμι» απαντώντας σε μια ανάρτηση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσια, στην οποία ανακοινώθηκε ότι έφτασε στη νότια Φλόριντα.

Το λεγόμενο «δεξί χέρι» του Ρώσου προέδρου διαδραματίζει ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτριεφ, 50 ετών, είχε περάσει προηγουμένως τρεις ημέρες με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Μαϊάμι, μετά την πρώτη τους συνάντηση τον Φεβρουάριο, όταν ο απεσταλμένος του Πούτιν έπαιξε ρόλο στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης ενός Αμερικανού δασκάλου από ρωσική φυλακή.

«Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία, το όνομά του είναι Κίριλ, και είχε μεγάλη σχέση με αυτό. Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής που γεφύρωνε τις δύο πλευρές», είχε δηλώσει ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους.

Μεταξύ άλλων, ο Ντμίτριεφ έχει προτείνει κοινά ενεργειακά έργα ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αρκτική, καθώς και τη συνεργασία του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας με αμερικανικές εταιρείες στην ανάπτυξη κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.

Πηγή: skai.gr

