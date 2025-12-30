Προκυμαία στη Βενεζουέλα, την οποία χρησιμοποιούσαν για φόρτωση ναρκωτικών σκάφη που η Ουάσιγκτον λέει πως εμπλέκονταν στη διακίνηση ουσιών, βομβάρδισαν και κατέστρεψαν οι ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ, από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου υποδέχθηκε τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Είχαμε μια μεγάλη έκρηξη σε παράκτια περιοχή όπου βρίσκεται προκυμαία στην οποία φορτώνονταν σκάφη με ναρκωτικά (...) Πλήττουμε όλα τα πλεούμενα και τώρα πλήξαμε την περιοχή (σ.σ. φόρτωσης)», που «δεν υπάρχει πια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους

Ο Τραμπ δεν ξεκαθάρισε ποιος ακριβώς ήταν ο στόχος, πότε, πώς, ούτε από ποιον χτυπήθηκε.

Ερωτηθείς αν επρόκειτο για στρατιωτική επιχείρηση, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «δεν θέλω να σας το πω αυτό. Ξέρω ακριβώς ποιος ήταν, αλλά δεν θέλω να το πω».

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση, ανέφερε πως επρόκειτο για πλήγμα drone της CIA σε απομακρυσμένη προκυμαία σε παραλία της Βενεζουέλας κι ότι έγινε αυτόν τον μήνα, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή αμερικανική επίθεση σε στόχο εντός της χώρας.

Η απομακρυσμένη αποβάθρα πιστεύεται ότι χρησιμοποιούταν από τη συμμορία Tren de Aragua για την αποθήκευση ναρκωτικών και τη μεταφορά τους σε βάρκες, για περαιτέρω διακίνηση.

Κανείς δεν ήταν παρών στις εγκαταστάσεις τη στιγμή της επίθεσης, επομένως δεν υπήρξαν θύματα, σύμφωνα με τις πηγές του CNN.



Η χθεσινή ερώτηση τέθηκε στον Τραμπ από δημοσιογράφους, έπειτα από αόριστη αναφορά του Αμερικανού προέδρου στο πλήγμα, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και παρουσιαστή ραδιοφωνικών τοκ σόου Τζον Κατσιματίδη, αφοσιωμένο υποστηρικτή του, που μεταδόθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Τότε, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ έπληξαν «μεγάλη εγκατάσταση» στην οποία παράγονταν κατ’ αυτόν πλεούμενα χρησιμοποιούμενα για τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Πριν από δυο βράδια, την καταστρέψαμε. Τους πλήξαμε πολύ σκληρά», διαβεβαίωσε.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, ούτε το Πεντάγωνο, ούτε ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσαν τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ.

Στην άλλη πλευρά, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει κάνει καμιά επίσημη ανακοίνωση.

Το πρώτο χερσαίο πλήγμα στη Βενεζουέλα;

Ανακοινώνοντας - ή επιβεβαιώνοντας - την καταστροφή της προκυμαίας, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πιθανότατα το πρώτο χερσαίο πλήγμα στην Βενεζουέλα αφότου άρχισε η στρατιωτική εκστρατεία εν ονόματι της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών, τον Σεπτέμβριο.

Ο Τραμπ απειλεί εδώ και μήνες με χερσαίες επιχειρήσεις το καθεστώς Μαδούρο, εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια.

Η Ουάσιγκτον δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση στο Καράκας από το καλοκαίρι, επιδιώκοντας να αναγκάσει να εγκαταλείψει την εξουσία τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, που η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγορεί πως είναι επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρκωτικών.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν βομβαρδίσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου δεκάδες πλεούμενα φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών - με τελευταίο πλήγμα χθες, με δυο νεκρούς «ναρκωτρομοκράτες» σε διεθνή ύδατα στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική.

Στα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί συνολικά τουλάχιστον 107 άνθρωπο.

Μέχρι σήμερα, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει τεκμήρια που να αποδεικνύουν πως τα σκάφη που έγιναν στόχοι των πληγμάτων του στρατού της πράγματι ενέχονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Αντιπολιτευόμενοι δημοκρατικοί, ειδικοί και ο ΟΗΕ αμφισβητούν τη νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

