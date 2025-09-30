Το φορτηγό πλοίο Minervagracht, με ολλανδική σημαία, φλέγεται και παρασύρεται στον Κόλπο του Άντεν σήμερα Τρίτη, μια ημέρα μετά από επίθεση που δέχτηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο ναυτικοί αναγκάζοντας το πλήρωμα να εκκενωθεί, δήλωσαν ο χειριστής του και η ναυτική αποστολή της ΕΕ Aspides.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν το πλοίο έγινε στόχος των Χούθι της Υεμένης.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη επίθεση των Χούθι σε εμπορικό πλοίο από την 1η Σεπτεμβρίου.

Το Minervagracht έπλεε ανοιχτά του Τζιμπουτί, με 19 μέλη πληρώματος και χωρίς φορτίο, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσε η Spliethoff, εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο, με έδρα το Άμστερνταμ.

«Το Minervagracht έχει υποστεί σημαντικές ζημιές», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι όλο το πλήρωμα είχε εκκενώσει το πλοίο με ασφάλεια και ότι συνεργάζεται με διεθνείς αρχές και εμπειρογνώμονες για τη διάσωση του πλοίου.

Το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους τραυματίες ναυτικούς, ο οποίος βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, δήλωσε την Τρίτη η ναυτική αποστολή Aspides.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο και όλοι έχουν φτάσει στο Τζιμπουτί.

Πηγή: skai.gr

