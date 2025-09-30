Η επιχειρηματική αυτοκρατορία του Ίλον Μασκ έχει πληγεί από μια σειρά αποχωρήσεων ανώτερων στελεχών κατά το τελευταίο έτος, καθώς οι αμείλικτες απαιτήσεις και ο πολιτικός ακτιβισμός του δισεκατομμυριούχου επιταχύνουν την ανανέωση του προσωπικού στις ανώτερες βαθμίδες της ιεραρχίας.

Ανώτερα στελέχη της ομάδας πωλήσεων της Tesla στις ΗΠΑ, των τμημάτων μπαταριών και κινητήρων, του τμήματος δημοσίων σχέσεων και ο διευθυντής πληροφορικής της εταιρείας έχουν αποχωρήσει πρόσφατα, καθώς και βασικά μέλη των ομάδων ρομποτικής Optimus και τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες ο Mασκ έχει στοιχηματίσει το μέλλον της εταιρείας.

Η αναταραχή ήταν ακόμη πιο έντονη στην xAI, τη νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Musk, την οποία συγχώνευσε με το κοινωνικό δίκτυο X τον Μάρτιο. Ο διευθυντής οικονομικών και ο γενικός σύμβουλος της εταιρείας αποχώρησαν πρόσφατα μετά από σύντομη θητεία, με διαφορά μιας εβδομάδας μεταξύ τους.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας μαζικής αποχώρησης από τον όμιλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίος διαχειρίζεται πέντε εταιρείες, από την SpaceX έως την Tesla, με περισσότερους από 140.000 υπαλλήλους. Οι Financial Times μίλησαν με περισσότερους από δώδεκα τρέχοντες και πρώην υπαλλήλους για να κατανοήσει καλύτερα το τι συμβαίνει.

Ενώ πολλοί έφυγαν ευχαριστημένοι μετά από μακροχρόνια θητεία για να ιδρύσουν νεοσύστατες επιχειρήσεις ή να κάνουν διαλείμματα στην καριέρα τους, υπήρξε επίσης μια αύξηση σε όσους παραιτήθηκαν λόγω εξάντλησης ή απογοήτευσης από τις στρατηγικές αλλαγές του Mασκ, τις μαζικές απολύσεις και την πολιτική του, ανέφεραν.

Εργασιακό burnout

«Το μόνο σταθερό στον κόσμο του Ίλον είναι το πόσο γρήγορα εξαντλεί τους αναπληρωτές του», είπε ένας από τους συμβούλους του δισεκατομμυριούχου. «Ακόμα και το διοικητικό συμβούλιο αστειεύεται λέγοντας ότι υπάρχει ο χρόνος και υπάρχει ο «χρόνος της Tesla». Είναι μια εργασιακή ηθική που μοιάζει με εργασία 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Δεν είναι όλοι φτιαγμένοι για αυτό», τόνισε.

Ο Robert Keele, γενικός σύμβουλος της xAI, τερμάτισε τη 16μηνη θητεία του στις αρχές Αυγούστου δημοσιεύοντας ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο ένας δικηγόρος με κοστούμι φωνάζει ενώ φτυαρίζει λιωμένο άνθρακα. «Αγαπώ τα δύο μου μικρά παιδιά και δεν τα βλέπω αρκετά», σχολίασε.

Ο Mike Liberatore παρέμεινε τρεις μήνες ως CFO της xAI πριν αποστατήσει και πάει στον άσπονδο αντίπαλο του Mασκ, Σαμ Άλτμαν στην OpenAI. «102 ημέρες, 7 ημέρες την εβδομάδα στο γραφείο, 120+ ώρες την εβδομάδα. Μου αρέσει να δουλεύω σκληρά», είπε στο LinkedIn.

Κορυφαία στελέχη της εταιρείας δήλωσαν ότι η πίεση του Mασκ έχει ενταθεί με την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022, το οποίο αναστάτωσε την καθιερωμένη τάξη πραγμάτων στη Silicon Valley.

Οι υπάλληλοι θεωρούν επίσης ότι η αντιπαλότητα του Mασκ με τον Άλτμαν -με τον οποίο συνίδρυσε την OpenAI, πριν διαφωνήσουν -είναι η αιτία της πίεσης που ασκείται στο προσωπικό.

«Ο Ίλον είναι θολωμένος από το ChatGPT και αφιερώνει κάθε στιγμή της ημέρας του προσπαθώντας να βγάλει τον Σαμ από την αγορά», δήλωσε πρόσφατα ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος που αποχώρησε.

Την περασμένη εβδομάδα, η xAI κατηγόρησε τον ανταγωνιστή της ότι «κλέβει» μηχανικούς με σκοπό να «λεηλατήσει και να υπεξαιρέσει» τον κώδικα και τα μυστικά του κέντρου δεδομένων της. Η OpenAI χαρακτήρισε την αγωγή «το τελευταίο κεφάλαιο της συνεχιζόμενης παρενόχλησης του Mασκ».

Άλλοι υπάλληλοι επισήμαναν την ανησυχία για την υποστήριξη του Mασκ προς τον Ντόναλντ Τραμπ και την υπεράσπιση ακροδεξιών ιδεολογιών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Είπαν ότι ορισμένοι υπάλληλοι φοβούνταν τις δύσκολες συζητήσεις με τις οικογένειές τους σχετικά με τις πολωτικές απόψεις του Mασκ για όλα τα θέματα, από τα δικαιώματα των τρανσέξουαλ μέχρι τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Μασκ, η Tesla και η xAI αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Μαζικές αποχωρήσεις από την Tesla

Η Tesla ήταν παραδοσιακά το πιο σταθερό τμήμα του ομίλου του Mασκ. Ωστόσο, πολλά από τα κορυφαία στελέχη της αποχώρησαν μετά την κατάργηση 14.000 θέσεων εργασίας τον Απρίλιο του 2024. Ορισμένες αποχωρήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση του Mασκ να αποσύρει τις επενδύσεις από νέα έργα ηλεκτρικών οχημάτων και μπαταριών, τα οποία πολλοί υπάλληλοι θεωρούσαν βασικά για την αποστολή της εταιρείας να μειώσει τις παγκόσμιες εκπομπές, και να δώσει προτεραιότητα στη ρομποτική, την τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα ρομποταξί.

Ο Mασκ ακύρωσε ένα πρόγραμμα για την κατασκευή ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου χαμηλού κόστους, αξίας 25.000 δολαρίων, που θα μπορούσε να πωληθεί σε αναδυόμενες αγορές -το οποίο ονομάστηκε εντός της εταιρείας NV-91 και Model 2 από τους οπαδούς του στο διαδίκτυο, σύμφωνα με πέντε άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Ο Daniel Ho, ο οποίος βοήθησε στην επίβλεψη του έργου ως διευθυντής των προγραμμάτων οχημάτων και αναφερόταν απευθείας στον Mασκ, αποχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και εντάχθηκε στον κλάδο αυτόνομων ταξί της Google, Waymo.

Οι υπεύθυνοι δημόσιας πολιτικής Rohan Patel και Hasan Nazar και ο επικεφαλής των μονάδων κινητήρων και ενέργειας Drew Baglino παραιτήθηκαν επίσης μετά την αλλαγή κατεύθυνσης. Η Rebecca Tinucci, επικεφαλής του τμήματος υπερσυμπιεστών, πήγε στην Uber μετά την απόλυση ολόκληρης της ομάδας από τον Μασκ και την επιβράδυνση της κατασκευής σταθμών γρήγορης φόρτισης.

Στα τέλη του καλοκαιριού, ο David Zhang, που ήταν υπεύθυνος για την κυκλοφορία των μοντέλων Model Y και Cybertruck, αποχώρησε. Ο CIO Nagesh Saldi αποχώρησε τον Νοέμβριο.

Ο Vineet Mehta, ένας βετεράνος της εταιρείας με 18 χρόνια προϋπηρεσία, που περιγράφεται από έναν συνάδελφό του ως «κρίσιμος για όλα τα θέματα που αφορούν τις μπαταρίες», παραιτήθηκε τον Απρίλιο. Ο Milan Kovac, υπεύθυνος του προγράμματος ανθρωποειδούς ρομποτικής Optimus, αποχώρησε τον Ιούνιο.

Ακολούθησε αυτόν τον μήνα ο Ashish Kumar, επικεφαλής της ομάδας Optimus AI, ο οποίος μετακόμισε στη Meta. «Τα οικονομικά οφέλη στη Tesla ήταν σημαντικά μεγαλύτερα», έγραψε ο Kumar στο X σε απάντηση στις κριτικές ότι αποχώρησε για τα χρήματα. «Η Tesla είναι γνωστή για τις πολύ καλές αποδοχές που προσφέρει, πολύ πριν ο Zάκεμπεργκ το κάνει της μόδας».

Εν μέσω της απότομης πτώσης των πωλήσεων -την οποία πολλοί αποδίδουν στην αποξένωση των φιλελεύθερων πελατών από τον Mασκ -ο Omead Ashfar, στενός συνεργάτης γνωστός ως «πυροσβέστης» και «εκτελεστής» του δισεκατομμυριούχου, απολύθηκε από τη θέση του επικεφαλής πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική τον Ιούνιο. Ο αναπληρωτής του Ashfar, Troy Jones, τον ακολούθησε λίγο μετά, τερματίζοντας 15 χρόνια υπηρεσίας.

«Η συμπεριφορά του Ίλον επηρεάζει το ηθικό, τη διατήρηση και την πρόσληψη προσωπικού», δήλωσε ένας μακροχρόνιος συνεργάτης του. «Πέρασε από μια θέση όπου τον συμπαθούσαν άνθρωποι όλων των τάξεων, σε μια θέση όπου τον συμπαθούν μόνο ορισμένοι».

Λίγοι από αυτούς που αποχωρούν επικρίνουν τον Mασκ από φόβο για αντίποινα. Ωστόσο, ο Giorgio Balestrieri, ο οποίος εργάστηκε για την Tesla για οκτώ χρόνια στην Ισπανία, είναι ένας από τους λίγους που μίλησαν δημόσια, δηλώνοντας αυτό το μήνα ότι παραιτήθηκε επειδή πίστευε ότι ο Mασκ είχε προκαλέσει «τεράστια ζημιά στην αποστολή της Tesla και στην υγεία των δημοκρατικών θεσμών».

«Αγαπώ την Tesla και τον χρόνο που πέρασα εκεί», είπε ένας άλλος που αποχώρησε πρόσφατα. «Αλλά δεν υπάρχει κανείς εκεί που να μην σκέφτεται την πολιτική. Ποιος στο καλό θέλει να το ανεχτεί αυτό; Λαμβάνω τηλεφωνήματα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Η συμβουλή μου είναι, αν η ηθική σου πυξίδα σου λέει ότι πρέπει να φύγεις, αυτό δεν θα αλλάξει», σημείωσε.

Ωστόσο, η πρόεδρος της Tesla, Robyn Denholm, δήλωσε: «Πάντα υπάρχουν τίτλοι για ανθρώπους που φεύγουν, αλλά δεν βλέπω τίτλους για ανθρώπους που προσχωρούν.

Η ισχύς του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι εξαιρετική... στην Tesla αναπτύσσουμε πραγματικά πολύ καλά τους ανθρώπους και εξακολουθούμε να είμαστε πόλος έλξης για ταλέντα».

Αποχωρήσεις από Χ και xAI

Στην xAI, ορισμένοι υπάλληλοι έχουν αντιδράσει στην χαλαρή προσέγγιση που φαίνεται να έχει o Mασκ όσον αφορά την ασφάλεια των χρηστών, καθώς βιάζεται να κυκλοφορήσει νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για να ανταγωνιστεί την OpenAI και την Google. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το chatbot Grok που ενσωματώθηκε στο X εξήρε τον Αδόλφο Χίτλερ, αφού ο Mασκ διέταξε αλλαγές για να το κάνει λιγότερο «προοδευτικό».

Ο πρώην CFO Liberatore ήταν μεταξύ των στελεχών που ήρθαν σε σύγκρουση με τον στενό κύκλο του Mασκ σχετικά με την εταιρική δομή και τους αυστηρούς οικονομικούς στόχους, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος.

«Οι πιστοί του Ίλον που επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά του, απολύουν ανθρώπους και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ασφάλεια που θεωρώ ότι είναι πολύ ανησυχητικές για τους εσωτερικούς συνεργάτες», πρόσθεσε ένα από τα άτομα.

Η Wall Street Journal δημοσίευσε για πρώτη φορά ορισμένες λεπτομέρειες των εσωτερικών διαμαχών.

Η Linda Yaccarino, διευθύνουσα σύμβουλος της X, παραιτήθηκε τον Ιούλιο, μετά την απορρόφηση της πλατφόρμας κοινωνικών μέσων από την xAI. Είχε απογοητευτεί από τις μονομερείς αποφάσεις του Mασκ και την κριτική του για τα έσοδα από τη διαφήμιση.

Ο συνιδρυτής και επικεφαλής μηχανικός της xAI, Igor Babuschkin, παραιτήθηκε ένα μήνα αργότερα για να ιδρύσει το δικό του ερευνητικό πρόγραμμα για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι διευθυντές επικοινωνίας Dave Heinzinger και John Stoll, εργάστηκαν για τρεις και εννέα μήνες αντίστοιχα στην X, πριν επιστρέψουν στους προηγούμενους εργοδότες τους, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η X έχασε επίσης μια σειρά από ανώτερους μηχανικούς και υπαλλήλους του τμήματος προϊόντων που αναφέρονταν απευθείας στον Μασκ και βοηθούσαν στην ολοκλήρωση της ενοποίησης με την xAI.

Αυτοί περιλαμβάνουν τον επικεφαλής του τμήματος μηχανικής προϊόντων Haofei Wang και τον υπεύθυνο του τμήματος καταναλωτικών προϊόντων και πληρωμών Patrick Traughber. Ο Uday Ruddarraju, που εποπτεύε την μηχανική υποδομών της X και της xAI, και ο μηχανικός υποδομών Michael Dalton προσλήφθηκαν από την OpenAI.

Ο Μασκ δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης. Το «Ani bot» της xAI έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις λόγω των σεξουαλικά σαφών αλληλεπιδράσεων με έφηβους χρήστες της εφαρμογής Grok. Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα ολόγραμμα της Ani στο λόμπι της xAI για να καλωσορίζει το προσωπικό.

«Είναι ο αφεντικό, ο άλφα και όποιος δεν τον αντιμετωπίζει έτσι, βρίσκει τρόπο να τον εξαλείψει», είπε ένα πρώην ανώτερος στέλεχος της Tesla.

«Δεν έχει αποχρώσεις του γκρι, υπολογίζει τα πάντα και είναι συγκεντρωμένος... αυτό τον κάνει δύσκολο στην συνεργασία. Αλλά αν συμφωνείς με τον τελικό στόχο και μπορείς να χαμογελάσεις και να το αντέξεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολλοί άνθρωποι το κάνουν», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.