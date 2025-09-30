H Χαμάς επανεξετάζει «καλή τη πίστει» το ειρηνευτικό σχέδιο των 20 σημείων που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αξιωματούχος που ενημερώθηκε για το θέμα δήλωσε στο AFP ότι οι διαμεσολαβητές του Κατάρ και της Αιγύπτου συναντήθηκαν με τη Χαμάς για να τους παράσχουν το έγγραφο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Αιγύπτου, Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ, «μόλις συναντήθηκαν με τους διαπραγματευτές της Χαμάς και τους κοινοποίησαν το σχέδιο των 20 σημείων. Οι διαπραγματευτές της Χαμάς δήλωσαν ότι θα το εξετάσουν καλή τη πίστει και θα δώσουν μια απάντηση», δήλωσε η πηγή, μιλώντας στο AFP υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει ήδη υποστηρίξει το σχέδιο, αλλά παραμένει ασαφές εάν η Χαμάς θα συμφωνήσει και πότε θα το κάνει αυτό.

Σε περίπτωση που και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν η πρόταση προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων στη «συμφωνημένη γραμμή», την απελευθέρωση όλων των ισραηλινών ομήρων ακολουθούμενη από την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων και την αποστολή βοήθειας στη Γάζα.

Το σχέδιο προτείνει επίσης ότι η Γάζα θα κυβερνάται από μια μεταβατική κυβέρνηση που θα περιλαμβάνει Παλαιστίνιους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου.

«Η Χαμάς πρέπει τώρα να συμφωνήσει» λένε οι δυτικές δυνάμεις

Την ίδια ώρα, οι δυτικές χώρες παροτρύνουν τη Χαμας να δεχτεί τη συμφωνία.

«Αναμένω από το Ισραήλ να εμπλακεί αποφασιστικά σε αυτή τη βάση. Η Χαμάς δεν έχει άλλη επιλογή από το να απελευθερώσει αμέσως όλους τους ομήρους και να ακολουθήσει αυτό το σχέδιο» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν.

«Η πρόταση που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής, επιτρέποντας την οριστική παύση των εχθροπραξιών, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και την πλήρη και ασφαλή πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό. Η Χαμάς, ειδικότερα - έχοντας ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο με τη βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 - έχει τώρα την ευκαιρία να τον τερματίσει απελευθερώνοντας τους ομήρους, συμφωνώντας να μην έχει κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας και αφοπλιζόμενο πλήρως» δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

«Καλούμε όλες τις πλευρές να ενωθούν και να συνεργαστούν με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την οριστικοποίηση αυτής της συμφωνίας και την υλοποίησή της. Η Χαμάς θα πρέπει τώρα να συμφωνήσει με το σχέδιο και να τερματίσει την αθλιότητα, καταθέτοντας τα όπλα της και απελευθερώνοντας όλους τους εναπομείναντες ομήρους» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Σερ Κιρ Στάρμερ.

Εν τω μεταξύ, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι συνεχίζουν να «επιχειρούν εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας». Στην τελευταία επιχειρησιακή τους ενημέρωση, αναφέρουν ότι η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε «περισσότερους από 160» στόχους σε όλη τη Λωρίδα την περασμένη ημέρα.

Πηγή: skai.gr

