Νέες αεροπορικές επιδρομές στην πρωτεύουσα Σανάα της Υεμένης

Σε μήνυμά τους στην πλατφόρμα Telegram, οι Χούθι έκαναν λόγο για «επίθεση αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων»

Χούθι

Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσαν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σανάα, οι ΗΠΑ και Βρετανία,  την επομένη σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους, όπως ανακοίνωσαν απόψε οι αντάρτες Χούθι.

Σε μήνυμά τους στην πλατφόρμα Telegram, οι Χούθι έκαναν λόγο για «επίθεση αμερικανικών και βρετανικών δυνάμεων».

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), τουλάχιστον μία ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή της πρωτεύουσας της Υεμένης.

Οι αντάρτες Χούθι ελέγχουν το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, και υποστηρίζονται από το Ιράν, ορκισμένο εχθρό του Ισραήλ. Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, την 7η Οκτωβρίου 2023, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, ο στρατός του οποίου τις έχει ανταποδώσει επανειλημμένα.

Το κίνημα των υεμενιτών ανταρτών επιμένει πως προχωρά στις ενέργειες αυτές σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

