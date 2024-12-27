Η Σλοβακία απειλεί να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία αν το Κίεβο διακόψει τη μεταφορά ρωσικού αερίου

Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο απείλησε να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, εάν το Κίεβο σταματήσει τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Μετά την 1η Ιανουαρίου, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση και τα πιθανά αμοιβαία μέτρα κατά της Ουκρανίας», δήλωσε ο Φίτσο σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Facebook το βράδυ της Παρασκευής. «Εάν είναι απαραίτητο, θα σταματήσουμε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας που χρειάζεται επειγόντως η Ουκρανία κατά τη διάρκεια διακοπών του δικτύου».

Το ρωσικό φυσικό αέριο που ρέει μέσω της Ουκρανίας προς την Ευρώπη θα σταματήσει στο τέλος του έτους, όταν και λήγει η τρέχουσα συμφωνία, εάν δεν βρεθεί εναλλακτική λύση. Η Σλοβακία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εναπομείναντες αγοραστές και έχει εντείνει την πίεση προς την Ουκρανία για την εξεύρεση λύσης. Ο Φίτσο απείλησε ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν του δώσει αυτό που θέλει και οι δηλώσεις της Παρασκευής είναι τα πιο έντονα μέχρι στιγμής.

Ο Φίτσο δικαιολόγησε την απειλή επισημαίνοντας τις σημαντικές επιπτώσεις που θα είχε στην οικονομία της Ευρώπης η διακοπή των ροών του ρωσικού φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί αντιμέτωπη με επιπλέον 120 δισεκατομμύρια ευρώ σε κόστος ενέργειας τα επόμενα δύο χρόνια ως αποτέλεσμα μιας διακοπής.

«Η διακοπή της διέλευσης του ρωσικού φυσικού αερίου από την Ουκρανία δεν είναι απλώς μια κενή πολιτική χειρονομία. Είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή κίνηση, την οποία εμείς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πληρώσουμε», δήλωσε ο Φίτσο.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία «βλέπουν» παράταση της συμφωνίας με τους ίδιους όρους. Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας θέλει να διατηρηθεί η διαμετακόμιση φυσικού αερίου και μετά το 2024 και υποστηρίζει ότι έχει προτείνει εναλλακτικές λύσεις που δεν θα απαιτούσαν επαφή μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων χωρών.

Πηγή: skai.gr

