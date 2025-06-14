ΗΠΑ: Εκκένωση του Καπιτωλίου στο Τέξας μετά από αξιόπιστη απειλή κατά βουλευτών

Η Πολιτειακή Αστυνομία του Τέξας διέταξε το Σάββατο την εκκένωση του Καπιτωλίου της Πολιτείας στο Όστιν και των γύρω χώρων, εξαιτίας αξιόπιστης απειλής κατά μελών του νομοθετικού σώματος.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το απόγευμα του Σαββάτου είχε προγραμματιστεί διαδήλωση με τίτλο «No Kings», ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η κινητοποίηση των αρχών έρχεται στον απόηχο της πολύνεκρης επίθεσης στη Μινεσότα, όπου ένοπλος, μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, σκότωσε μια Δημοκρατική πολιτειακή βουλευτή και τον σύζυγό της, τραυμάτισε μια δεύτερη βουλευτή και τον σύζυγό της, σε μια φερόμενη πολιτικά υποκινούμενη δολοφονία. Οι αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού.

Πηγή: skai.gr

