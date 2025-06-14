Τραμπ: Ο Πούτιν κι εγώ συμφωνούμε ότι ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν πρέπει να τελειώσει

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θεωρούν πως ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν «πρέπει να τελειώσει».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν τον κάλεσε τηλεφωνικά για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του αλλά και «για να συζητήσουμε πιο σοβαρά για το Ιράν, μια χώρα που γνωρίζει πολύ καλά».

«Μιλήσαμε εκτενώς. Πολύ λιγότερος χρόνος αφιερώθηκε στη Ρωσία και την Ουκρανία - αυτό μένει για την επόμενη εβδομάδα», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας πως ο Πούτιν πραγματοποιεί τις προγραμματισμένες ανταλλαγές αιχμαλώτων με «μεγάλους αριθμούς να ανταλλάσσονται άμεσα και από τις δύο πλευρές».

Η συνομιλία διήρκεσε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με τον Τραμπ. «Εκείνος θεωρεί, όπως κι εγώ, ότι ο πόλεμος Ισραήλ–Ιράν πρέπει να τελειώσει. Του εξήγησα πως και ο δικός του πόλεμος πρέπει επίσης να τελειώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

