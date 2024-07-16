Υεμένη: Δύο πλοία δέχτηκαν επίθεση ανοιχτά της Χουντάιντα

Δύο πλοία δέχτηκαν επιθέσεις τη Δευτέρα από τους Χούθι της Υεμένης σε ξεχωριστά περιστατικά στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο καπετάνιος του πρώτου πλοίου ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από τρία μικρά σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Αλ Χουντάιντα της Υεμένης, όπως έκανε γνωστό το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου του βρετανικού στρατού, προσθέτοντας ότι τα δύο από τα τρία σκάφη είχαν πλήρωμα.

Το «αναφερόμενο ως μη επανδρωμένο μικρό σκάφος συγκρούστηκε με το σκάφος δύο φορές και το δεύτερο επανδρωμένο μικρό σκάφος πυροβόλησε κατά του σκάφους», ανέφερε η UKMTO. «Το σκάφος πραγματοποίησε μέτρα αυτοπροστασίας και αναχαίτισε την επίθεση».

Ο καπετάνιος ανέφερε ότι αργότερα το σκάφος δέχτηκε κύμα πυραυλικών επιθέσεων, με διαφορά περίπου 45 λεπτών, που εξερράγησαν σε κοντινή απόσταση από το σκάφος.

Σε ξεχωριστό περιστατικό επίσης στα ανοιχτά της Αλ Χουντάιντα, ένα σκάφος ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι, το οποίο «προσέκρουσε στην πλευρά του λιμανιού προκαλώντας κάποια ζημιά και ελαφρύ καπνό», ανέφερε η UKMTO.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.