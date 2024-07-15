Οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν χθες Κυριακή πως διεξήγαγαν δυο στρατιωτικές επιχειρήσεις, μια στον Κόλπο του Άντεν και δεύτερη στην Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Εκπρόσωπος του κινήματος για στρατιωτικά ζητήματα, ο Γιαχία Σάρια, ανέφερε πως στοχοποιήθηκε το ισραηλινό, κατ’ αυτόν, πλοίο MSC Unific στον Κόλπο του Άντεν με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, καθώς και ότι εξαπολύθηκαν drones εναντίον στρατιωτικών στόχων στην Εϊλάτ, λιμάνι στο νότιο άκρο της ισραηλινής επικράτειας.

Κατά τον εκπρόσωπο Σάρια, οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν σε αντίδραση στον ισραηλινό βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις προχθές Σάββατο, ο οποίος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, όπου κυβερνά η Χαμάς, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 90 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 300 και πλέον.

Από την πλευρά του, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση») ανακοίνωσε χθες την καταστροφή δυο μη επανδρωμένων τηλεκατευθυνόμενων εναέριων οχημάτων (UAVs) πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, ενός μη επανδρωμένου τηλεκατευθυνόμενου σκάφους επιφανείας (USV) στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς και ακόμη ενός UAV σε περιοχή ελεγχόμενη από τους Χούθι στην Υεμένη.

Τα όπλα αυτά κρίθηκε ότι ήγειραν «άμεση απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή», ανέφερε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη φρασεολογία της για τις επιχειρήσεις του είδους η CENTCOM.

Το υεμενίτικο κίνημα Ανσάρ Αλλάχ, πιο γνωστό με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι, εξαπολύει από τον Νοέμβριο επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον εμπορικών και πολεμικών πλοίων στις θαλάσσιες οδούς της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν, σε ένδειξη «αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στην πολιορκημένη κι ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγεται πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς από την 7η Οκτωβρίου.

Στις δεκάδες επιθέσεις τους, οι Χούθι βύθισαν δυο εμπορικά πλοία, συνέλαβαν τρίτο και σκότωσαν τουλάχιστον τρεις ναυτικούς.

Η εκστρατεία των ανταρτών, που θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, έχει συνέπεια την κατακόρυφη αύξηση του κόστους ασφάλισης των πλοίων που διασχίζουν την Ερυθρά Θάλασσα προς τη Διώρυγα του Σουέζ· αναγκάζει εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών να στέλνουν τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της Αφρικής, εκτελώντας δρομολόγια πολύ πιο χρονοβόρα και δαπανηρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

