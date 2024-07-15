Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε σήμερα για ακόμη μια φορά το ενδεχόμενο παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών στην Ουκρανία, απαντώντας έτσι και σε ανάλογο αίτημα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) που ζητά περαιτέρω στήριξη της δυνατότητας των Ουκρανών να υπερασπιστούν τον εναέριο χώρο τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χεμπεστράιτ, αναφερόμενος στην πρόσφατη πρωτοβουλία κάποιων κρατών με στόχο τη διάθεση μαχητικών τύπου F-16 στην Ουκρανία ήδη εντός του καλοκαιριού, τόνισε ότι η Bundeswehr δεν έχει διαθέσιμο τον συγκεκριμένο τύπο μαχητικού αεροσκάφους και δεν έχει νόημα να παραδοθούν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις διάφοροι τύποι αεροσκαφών. Ο αρχηγός του CDU Φρίντριχ Μερτς είχε νωρίτερα δηλώσει στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD ότι θεωρεί απαραίτητο να στηριχθεί τώρα η Ουκρανία προκειμένου να ανακτήσει τουλάχιστον την κυριαρχία στον δικό της εναέριο χώρο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.