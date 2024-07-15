Λογαριασμός
«Δεν εγκαταλείπω την κούρσα» δήλωσε ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι μετά τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος απάντησε σε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Τραμπ του ζήτησε στήριξη κατά τη συνάντησή τους 

Ρόμπερτ Κένεντυ

Ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος δήλωσε σήμερα ότι δεν εγκαταλείπει την κούρσα, αφότου το Politico μετέδωσε ότι ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Ντόναλντ Τραμπ του ζήτησε να τον στηρίξει κατά τη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα.

«Πολλές φήμες κυκλοφορούν σχετικά με τη συνάντησή μου, σήμερα το πρωί, με τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο Κένεντι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Το βασικό θέμα μας ήταν η εθνική ενότητα και ελπίζω να συναντήσω επίσης τους ηγέτες των Δημοκρατικών για αυτό το ζήτημα. Όχι, δεν εγκαταλείπω την (εκλογική) κούρσα», υπογράμμισε.

