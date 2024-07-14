Κόλπος του Άντεν: Η φρεγάτα «Ψαρά» κατέρριψε drone των Χούθι

Με επιτυχία αντιμετώπισε η ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» μη επανδρωμένα σκάφη (drones) των Χούθι στον Κόλπο του Άντεν, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο πλαίσιο της επιχείρησης EUNAVFOR ASPIDES.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική φρεγάτα αντιμετώπισε ένα σμήνος μη επανδρωμένων σκαφών (drones) των Χούθι καθώς παρείχε προστασία σε εμπορικό πλοίο, χρησιμοποιώντας το σύστημα antidrone «Κένταυρος», σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής.

Τουλάχιστον ένα από τα drone που πλησίαζαν στον τομέα ευθύνης του πλοίου κατερρίφθη, ενώ τα άλλα άλλαξαν πορεία.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά που η ελληνική φρεγάτα χρησιμοποιεί με επιτυχία το anti - drone σύστημα «Κένταυρος» που έχει εγκατασταθεί στο πλοίο.

Η φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Πηγή: skai.gr

