Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπάιντεν: «Προστατέψτε τη Δημοκρατία, νικήστε το δίδυμο Τραμπ-Βανς»

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο γερουσιαστής του Οχάιο και ο Τραμπ «θέλουν να αυξήσουν τους φόρους για τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, αλλά να τους περικόψουν για τους πλούσιους»

Μπάιντεν

Μετά την ανακοίνωση του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ότι επέλεξε τον Τζ. Ντ. Βανς για αντιπρόεδρό του στην περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέκρινε τον γερουσιαστή από το Οχάιο ότι φιλοδοξεί να πλήξει φορολογικά τη μεσαία τάξη και να ευνοήσει παράλληλα τους πλούσιους.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ανέφερε πως παρά «τα μεγάλα λόγια» του για την εργατική τάξη, ο γερουσιαστής του Οχάιο και ο Τραμπ «θέλουν να αυξήσουν τους φόρους για τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, αλλά να τους περικόψουν για τους πλούσιους».

«Λοιπόν, δεν σκοπεύω να τους το επιτρέψω», υπογραμμίζει ο Τζο Μπάιντεν στην ανάρτηση που καταλήγει με το μήνυμα: «Προστατέψτε τη Δημοκρατία. Νικήστε (το δίδυμο) Τραμπ-Βανς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εκλογές στις ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν Ντόναλντ Τραμπ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark