Μπάιντεν: «Προστατέψτε τη Δημοκρατία, νικήστε το δίδυμο Τραμπ-Βανς»

Μετά την ανακοίνωση του Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ ότι επέλεξε τον Τζ. Ντ. Βανς για αντιπρόεδρό του στην περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές τον Νοέμβριο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επέκρινε τον γερουσιαστή από το Οχάιο ότι φιλοδοξεί να πλήξει φορολογικά τη μεσαία τάξη και να ευνοήσει παράλληλα τους πλούσιους.

Σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δημοκρατικός πρόεδρος ανέφερε πως παρά «τα μεγάλα λόγια» του για την εργατική τάξη, ο γερουσιαστής του Οχάιο και ο Τραμπ «θέλουν να αυξήσουν τους φόρους για τα νοικοκυριά της μεσαίας τάξης, αλλά να τους περικόψουν για τους πλούσιους».

«Λοιπόν, δεν σκοπεύω να τους το επιτρέψω», υπογραμμίζει ο Τζο Μπάιντεν στην ανάρτηση που καταλήγει με το μήνυμα: «Προστατέψτε τη Δημοκρατία. Νικήστε (το δίδυμο) Τραμπ-Βανς».

Here’s the deal about J.D. Vance. He talks a big game about working people. But now, he and Trump want to raise taxes on middle-class families while pushing more tax cuts for the rich.



Well, I don’t intend to let them. And if you’re with me, pitch in: https://t.co/ALkc9uHFh9 — Joe Biden (@JoeBiden) July 15, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.