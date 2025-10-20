Μια μυστηριώδης αεροπορική βάση χτίζεται σε ηφαιστειογενές νησί της Ερυθράς Θάλασσας, ανοιχτά της Υεμένης, την ώρα που οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι δέχονται όλο και μεγαλύτερη πίεση από δυνάμεις που επιχειρούν να περιορίσουν την επιρροή τους στις κρίσιμες θαλάσσιες οδούς του Bab el-Mandeb και του Κόλπου του Άντεν.

Ένας νέος διάδρομος προσγείωσης κατασκευάζεται σε ένα ηφαιστειογενές νησί στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες. Πιθανότατα να πρόκειται για έργο δυνάμεων που στηρίζουν τους αντιπάλους των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Ο αεροδιάδρομος στο νησί Zuqar προσθέτει έναν ακόμη κρίκο σε ένα δίκτυο υπεράκτιων βάσεων σε μια περιοχή καίριας σημασίας για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, όπου οι Χούθι έχουν ήδη επιτεθεί σε περισσότερα από 100 πλοία, έχουν βυθίσει τέσσερα σκάφη και έχουν σκοτώσει τουλάχιστον εννέα ναυτικούς κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς.

Η νέα βάση θα μπορούσε να προσφέρει σε μια στρατιωτική δύναμη τη δυνατότητα να διεξάγει εναέρια επιτήρηση πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, τον Κόλπο του Άντεν και το στρατηγικό, στενό πέρασμα Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει τους δύο θαλάσσιους δρόμους μεταξύ της Ανατολικής Αφρικής και της Αραβικής Χερσονήσου.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι θα μπορούσε να οδηγήσει στη χρήση του διαδρόμου για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία έχουν κατασκευάσει και άλλους διαδρόμους στην περιοχή, δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Το ίδιο και οι αντιτιθέμενες στους Χούθι δυνάμεις της Υεμένης, που παραμένουν διχασμένες από αντικρουόμενα συμφέροντα και ανίκανες να εξαπολύσουν συντονισμένη επίθεση εναντίον των ανταρτών, ακόμη και μετά τις έντονες αμερικανικές και ισραηλινές εκστρατείες βομβαρδισμών που τους στόχευσαν.

Τους τελευταίους μήνες, οι δυνάμεις κατά των Χούθι έχουν καταφέρει να εμποδίσουν περισσότερα φορτία που προορίζονταν για τους Χούθι, γεγονός που σημαίνει ότι η παρουσία τους στο νησί Zuqar θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω δράση σε αυτή την κατεύθυνση.



Ένας διάδρομος προσγείωσης σε στρατηγικό νησί

Δορυφορικές φωτογραφίες της εταιρείας Planet Labs PBC, που αναλύθηκαν από το Associated Press, δείχνουν την κατασκευή ενός διαδρόμου μήκους σχεδόν 2.000 μέτρων (6.560 ποδιών) στο νησί Zuqar, περίπου 90 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Χοντέιντα, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι και αποτελεί σημαντικό ναυτιλιακό κόμβο.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι εργασίες ξεκίνησαν τον Απρίλιο, με την κατασκευή αποβάθρας στο νησί, ακολούθησε εκχέρσωση εδάφους στη θέση του διαδρόμου και μέχρι τα τέλη Αυγούστου φαίνεται να στρώνεται άσφαλτος. Εικόνες του Οκτωβρίου δείχνουν τη συνέχιση των εργασιών και σήμανση του διαδρόμου στο μέσο του μήνα.

Καμία πλευρά δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την κατασκευή. Ωστόσο, δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που αναλύθηκαν από το AP δείχνουν ότι το Batsa, ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Τόγκο, καταχωρισμένο σε εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, παρέμεινε σχεδόν μία εβδομάδα δίπλα στη νέα αποβάθρα του Zuqar, μετά τον απόπλου του από το Berbera της Σομαλιλάνδης, όπου λειτουργεί λιμάνι της DP World. Η DP World αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, η Saif Shipping and Marine Services, παραδέχθηκε ότι έλαβε παραγγελία για τη μεταφορά ασφάλτου στο νησί, πιθανότατα για τη στρώση του διαδρόμου, εκ μέρους άλλων εταιρειών με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Άλλες εταιρείες των Εμιράτων έχουν επίσης συνδεθεί με έργα κατασκευής αεροδιαδρόμων στην Υεμένη, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στα Εμιράτα.

Πιστεύεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται πίσω από πολλαπλά έργα κατασκευής αεροδιαδρόμων τα τελευταία χρόνια στην Υεμένη.

Στην πόλη Mocha, στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα έργο επέκτασης του αεροδρομίου επιτρέπει πλέον την προσγείωση πολύ μεγαλύτερων αεροσκαφών. Το έργο αυτό αποδίδεται στα Εμιράτα, μια ομοσπονδία επτά εμιράτων, στα οποία περιλαμβάνονται το Άμπου Ντάμπι και το Ντουμπάι. Υπάρχει επίσης ένας νέος διάδρομος στην κοντινή περιοχή Dhubab.

Ένας άλλος διάδρομος βρίσκεται στο νησί Abd al-Kuri, στον Ινδικό Ωκεανό, κοντά στην είσοδο του Κόλπου του Άντεν. Και στο ίδιο το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ένας ακόμη διάδρομος, κατασκευασμένος από τα Εμιράτα, βρίσκεται στο νησί Mayun. Το νησί ελέγχεται από το Νότιο Μεταβατικό Συμβούλιο (Southern Transitional Council), μια αποσχιστική δύναμη της Υεμένης που υποστηρίζεται εδώ και χρόνια από τα Εμιράτα, το οποίο έχει αναγνωρίσει δημόσια τον ρόλο των Εμιράτων στην κατασκευή του αεροδρομίου.

Επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου των Χούθι

Το νησί Zuqar έχει στρατηγική θέση στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Ερυθραία το κατέλαβε το 1995, έπειτα από μάχες με τις δυνάμεις της Υεμένης. Το 1998, διεθνές δικαστήριο αποφάσισε να επανέλθει επίσημα στην Υεμένη.

Το νησί ενεπλάκη ξανά στον πόλεμο μετά το 2014, όταν οι Χούθι κατέλαβαν την πρωτεύουσα Σανάα και άρχισαν να προελαύνουν νότια, καταλαμβάνοντας και το Zuqar.

Το 2015, η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ επενέβησαν στον πόλεμο υπέρ της εξόριστης κυβέρνησης της Υεμένης, ανακόπτοντας την προέλαση των Χούθι. Επανέκτησαν επίσης το νησί Zuqar, το οποίο από τότε χρησιμοποιείται ως βάση επιχειρήσεων του ναυτικού πιστού στον Ταρίκ Σαλέχ, ανιψιό του εκλιπόντος ισχυρού ηγέτη της Υεμένης, Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ.

Ο νεότερος Σαλέχ, που αρχικά ήταν σύμμαχος των Χούθι, στράφηκε εναντίον τους αφού ο θείος του άλλαξε πλευρά, με αποτέλεσμα να δολοφονηθεί από τους αντάρτες. Από τότε, υποστηρίζεται από τα ΗΑΕ. Έκτοτε, οι γραμμές του μετώπου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες επί χρόνια.

Αυτό που άλλαξε, ήταν ότι οι Χούθι επέκτειναν τις επιθέσεις τους παγκοσμίως, στοχεύοντας πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την πολύμηνη αεροπορική εκστρατεία των ΗΠΑ («Operation Rough Rider») και τα ισραηλινά πλήγματα, τα οποία φαίνεται να πλησιάζουν την ανώτατη ηγεσία των Χούθι, παρά τη μυστικότητα που τη χαρακτηρίζει.

Παρότι υπάρχει μια χαλαρή συμμαχία ομάδων κατά των Χούθι, παραμένει κατακερματισμένη και δεν εξαπέλυσε επιθέσεις κατά τη διάρκεια των αμερικανικών βομβαρδισμών. Ωστόσο, το αναπτυσσόμενο δίκτυο αεροπορικών βάσεων γύρω από την Υεμένη συμπίπτει με την κατάσχεση αρκετών μεγάλων φορτίων όπλων που πιθανότατα προορίζονταν για τους Χούθι, ανάμεσά τους και ένα σημαντικό φορτίο, την κατάσχεση του οποίου επαίνεσε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM).

